  1. الرئيسية
  2. صحة

فيديو .. تفاصيل قصة جريمة صباح السالم في الكويت

الثلاثاء 20 أبريل 2021 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. تفاصيل قصة جريمة صباح السالم في الكويت



الرياض / سما

تصدرت جريمة صباح السالم الليلة مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت وعدد من دول الخليج وذلك بعد أن تداول نشطاء مقطع فيديو له عقب الإفراج عن بقرار من قبل النيابة العامة.

وتفاعل مئات الآلاف من المغردين على تويتر ومختلف المنصات الاجتماعية مع قصة جريمة صباح السالم، مستغربين القرار الصادر بالإفراج عنه، وطالبوا الجهات المعنية بضرورة إعادة النظر به.

وكتبت سارة الدريس التي نشرت فيديو جريمة صباح السالم عبر تويتر: رافعين عليه قضية شروع بقتل.. يفرج عنه وكيل النيابة العجيري رغم ان قالت له اخت المتوفيه راح يلحقها!.

وأضافت: ثم يكمل جريمته ويخطف البنت ويقتلها!! اذا هذا ما يستحق إيقافه وحبسه احتياطيا حتى البت بالعقوبة منو يستحق! هذا بسبب احكامكم المخففه بحق المجرمين الذين يذبحون خواتهم.

جريمة صباح السالم:

ونشرت الدريس صور لجرائم سابقة راح ضحيتها فتيات في المملكة، وعقبت : "هذا كله بسبب أحكامكم المخففة، و حمايتكم للمجرمين تحت ظل القانون!، يجب على نواب مجلس الأمة تشريع قوانين مغلظة ضد كل من يقتل إنسان أي كان سببه! نطالب بإعدام القاتل".

وصعد هاشتاق جريمة صباح السالم إلى قائمة الأعلى تداولا على المنصة الشهيرة، عقب قرار وكيل النيابة العجيري رغم ان قالت له اخت المتوفية سوف يلحقها حيث واصل الجريمة وخطفها وقتلها.

وأشارت الدريس إلى أنه في السابق تم حبسها من أحد وكلاء النيابة احتياطيا لمدة 21 يوما على تغريدات سياسية لا يوجد فيها إساءة، أما الآن قضية شروع بقتل يخرج. في إشارة إلى جريمة صباح السالم.

#صباح السالم #جريمة صباح السالم #فيديو صباح السالم #السعودية #الكويت #مقتل صباح السالم #قصة صباح السالم

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة خبر وفاة خالد مقداد أبو الوليد مالك قناة طيور الجنة

ما دور المخابرات الفلسطينية؟.. السيناريو الكامل لـ«زلزال» الأردن وتحركات الأمير بدأت في «أيار 2020»

مشاهدة مباراة الوحدات والسد بث مباشر

محادثات كيندة الخطيب مع إسرائيليّين: «منشرب قهوة سوا»

شاهد الصور : وصول لقاحات ضد كورونا عبر اّلية "كوفاكس"

الكشف عن موعد أول أيام عيد الفطر فلكيًا

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

اانت

هآرتس: تعطيل الإنتخابات يصب في مصلحة الرئيس عباس

"صلاة الفجر متاحة بالمساجد".. داخلية غزة تتحدث عن الاجراءات الجديدة المتخدة لمواجهة كورونا

رفع حالة التأهب وسيناريوهات للرد: الجيش الإسرائيلي يستعد لإلغاء الانتخابات الفلسطينية..

أبو كرش: الرئيس عباس أعطى قرارًا للبدء الفعلي بإجراءات تنفيذ إنهاء ملف تفريغات 2005

الجهاد الاسلامي تكشف موقفها من تأجيل الانتخابات الفلسطينية المقبلة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية