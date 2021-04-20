فيديو .. تفاصيل قصة جريمة صباح السالم في الكويت

الرياض / سما

تصدرت جريمة صباح السالم الليلة مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت وعدد من دول الخليج وذلك بعد أن تداول نشطاء مقطع فيديو له عقب الإفراج عن بقرار من قبل النيابة العامة.

وتفاعل مئات الآلاف من المغردين على تويتر ومختلف المنصات الاجتماعية مع قصة جريمة صباح السالم، مستغربين القرار الصادر بالإفراج عنه، وطالبوا الجهات المعنية بضرورة إعادة النظر به.

وكتبت سارة الدريس التي نشرت فيديو جريمة صباح السالم عبر تويتر: رافعين عليه قضية شروع بقتل.. يفرج عنه وكيل النيابة العجيري رغم ان قالت له اخت المتوفيه راح يلحقها!.

وأضافت: ثم يكمل جريمته ويخطف البنت ويقتلها!! اذا هذا ما يستحق إيقافه وحبسه احتياطيا حتى البت بالعقوبة منو يستحق! هذا بسبب احكامكم المخففه بحق المجرمين الذين يذبحون خواتهم.

رافعين عليه قضية شروع بقتل..

يفرج عنه وكيل النيابة العجيري رغم ان قالت له اخت المتوفيه راح يلحقها!

ثم يكمل جريمته ويخطف البنت ويقتلها!!

اذا هذا ما يستحق إيقافه وحبسه احتياطيا حتى البت بالعقوبة منو يستحق!

هذا بسبب احكامكم المخففه بحق المجرمين اللي يذبحون خواتهم#جريمة_صباح_السالم pic.twitter.com/PBFjnL871g — ساره الدريس (@saraaldrees) April 20, 2021

جريمة صباح السالم:

ونشرت الدريس صور لجرائم سابقة راح ضحيتها فتيات في المملكة، وعقبت : "هذا كله بسبب أحكامكم المخففة، و حمايتكم للمجرمين تحت ظل القانون!، يجب على نواب مجلس الأمة تشريع قوانين مغلظة ضد كل من يقتل إنسان أي كان سببه! نطالب بإعدام القاتل".

وصعد هاشتاق جريمة صباح السالم إلى قائمة الأعلى تداولا على المنصة الشهيرة، عقب قرار وكيل النيابة العجيري رغم ان قالت له اخت المتوفية سوف يلحقها حيث واصل الجريمة وخطفها وقتلها.

وأشارت الدريس إلى أنه في السابق تم حبسها من أحد وكلاء النيابة احتياطيا لمدة 21 يوما على تغريدات سياسية لا يوجد فيها إساءة، أما الآن قضية شروع بقتل يخرج. في إشارة إلى جريمة صباح السالم.