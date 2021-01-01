شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 8 الثامنة مع عماد فراجين فدا العرب

عمان / سما

تعرض قناة رؤيا الأردنية برنامج مسلسل وطن ع وتر 2021 الحلقة 8 الثامنة مع الفنان الكوميدي عماد فراجين في مقطع ساخر جديد يبث يوميا ويتناول في كل مرة موضوع مختلف بمشاركة نخبة فنانين فلسطينيين وعرب.

حلقة برنامج وطن ع وتر السابقة كانت عنوان العميد أبو شنب والذي يتقمص فيها الفنان عماد فراجين دور ضابط شرطة برتبة عميد ومحمد الطيطي دور ضابط برتبة ملازم ويقومان بعمل إجراءات أمنية وحواجز للسيارات.

في البداية يزور العميد أبو شنب ذو الشوارب الكبيرة قسم الشرطة في القرية ويقف له الأفراد استعداد لاستقباله بتحية عسكرية وسط خوف من مسؤول القسم الملازم رفعت، ثم يرسلهم لعمل دورية وحاجز شرطة في المنطقة.

تأتي فتاة جميلة للحاجز وتكون قيادتها للسيارة ضعيفة بالكاد تستطيع قيادتها يتفقدها الضابط رفعت ويكتشف أنها لا تمتلك رخصة قيادة وتسير برخصة زوجها، ليقرر حجزها هي وسيارتها في مركز الشرطة واصطحابها.

وطن ع وتر 2021 الحلقة 8:

تقابل العميد أبو شنب وتطلب منه إجراء اتصال هاتفي واستدعاء زوجها إلى مركز الشرطة ويكتشف أبو الفراجين أن زوجها هو وزير الداخلية فيقوم ويؤدي له التحية العسكرية ولكن يرفض إخلاء سبيل زوجته بعناد شديد.

ثم تجري الفتاة مكالمة هاتفية أخرى ويأتي شخص آخر بحراس شخصيين ويكتشف أن الزائر الجديد هو رئيس الحكومة ويطلب منه إخلاء سبيلها ولكن يرفض مجددا، ويذهب الزائر الجديد خائبا وغاضبا من فعل أبو شنب.

وتجري الفتاة مكالمة ثالثة أخيرة، ويأتيه رئيس الدولة شخصيا ولكن في هذه المرة ينحني ويوقل له أن شواربه سوف تحلق، ويخلي سبيل الفتاة ويتم إنزال رتبته ووضعه جنديا على أحد الحواجز بقيادة الملازم رفعت.