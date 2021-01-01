مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 8 الثامنة كاملة (شاهد)

دمشق / سما

اشتعلت أحداث مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 8 الثامنة كاملة وازدادت اثارة وغموض بين الشخصيات وما زال البحث مستمر عن القاتل الغامض واتهامات يطلقها المحقق في قضية مقتل فاطمة.

في الأحداث السابقة من مسلسل سوق الحرير كان المحقق يحقق مع أسعد حول عبد الله، وذلك لان الاخير متهم بقضية قتل فاطمة زوجته والتي هي شقيقة أسعد، فيخبر اسعد المحقق ان عبد الله لا يمكن ان يفعل هذا.

ويخبره أن السبب أن القتل كان بسبب نية السرقة، وعبد الله من المستحيل ان يسرق، لكن المحقق لا يعجبه هذا الامر، بالنهاية يخبره انه سمع زياد وهو يقول ان صابر هو من قتل فاطمة واحمد ونسبت التهمة لعبد الله.

المحقق لم يقتنع بكلام أسعد خاصة ان زياد بنظرهم قد مات ولا يمكنهم الوصول اليه لمعرفة مدى صحة هذا الكلام، لكن هل سيأخذه بعين الاعتبار ويبدأ البحث بهذا الاتجاه ويصل لصابر ام ان التهم ستبقى برقبة عبد الله.

مسلسل سوق الحرير 2 الحلقة 8: اضغط هنا

ابو طلال مستاء جدا لما فعله ابنه طلال، فقد أخبره عمران ان طلال هو من ابلغ الشرطة عن مكان عبد الله، وبهذا فهو بنظره انسان رخيص اضافة الى انه يركض وراء النساء ويلعب القمار، مما دفع والده ان يتبرأ منه.

عمران لا زال في حيرة كبيرة من أمره وخاصة ان شقيقه عبد الله فدا نفسه لأجله وأبقى تهمة قتل زياد برقبته، فهل سيبقى صامتا وهو يرى شقيقه يظلم امامه ام ان ضميره سيصحو ويرفع التهمة عنه ويخرج عبد الله.

الحلقة الثامنة من مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني ستكون ممتلئة بالأحداث المشوقة والغامضة والمثيرة، والمشاهد في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث الجديدة وما هو مصير عبد الله وهل سيستمر في السجن.