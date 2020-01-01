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سحب قرعة البطولة التنشيطية في غزة

الثلاثاء 20 أبريل 2021 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
سحب قرعة البطولة التنشيطية في غزة



غزة / سما /

سحب المجلس الأعلى للشباب والرياضة, قرعة دور المجموعات لبطولة "الربيع" الرمضانية, التي تنطلق في الخامس والعشرين من أبريل الجاري, بإشراف اتحاد كرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة الأحد القادم الساعة الرابعة عصرا على ملاعب فلسطين, واليرموك, وبيت لاهيا, وبيت حانون البلدي, والدرة, وخانيونس البلدي, على أن تكون جائزة البطل 2000 دولار, والوصيف 1000 دولار.

وفيما يلي قرعة دور المجموعات من بطولة "الربيع" الرمضانية:

1- "غزة والشمال":

- المجموعة الأولى: (الشجاعية, وغزة للرياضي, وبيت حانون الأهلي, وفلسطين).

- المجموعة الثانية: (خدمات الشاطئ, والتفاح, والزيتون, وبيت لاهيا).

- المجموعة الثالثة: (الصداقة, والجلاء, ونماء, والوفاق).

- المجموعة الرابعة: (الهلال, والأهلي, والمجمع الإسلامي, وخدمات جباليا, والرضوان).

2- "الوسطى والجنوب":

- المجموعة الأولى: (خدمات النصيرات, والأقصى, وخدمات دير البلح, واتحاد دير البلح, وشباب الزوايدة) على ملعب الدرة.

- المجموعة الثانية: (شباب خانيونس, واتحاد خانيونس, والقادسية, والاستقلال, وجماعي رفح) على ملعب خانيونس البلدي.

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