شاهد.. مسلسل الفوندو الحلقة 7 السابعة كاملة 2021 قناة الحوار التونسي

تونس / سما

نشرت القناة الناقلة مسلسل الفوندو الحلقة 7 السابعة كاملة 2021 على قناة الحوار التونسي العمل الفني الأقوى في المغرب العربي والأكثر مشاهدة بين كافة الأعمال والذي يظهر تطور الدراما والفن المغاربي.

ومسسلسل الفوندو مأخوذ عن قصة حقيقة واقعية حدثت بالفعل ويعرض على قناة الحوار التونسي يوميا خلال شهر رمضان المبارك 2021 ووصل إلى الحلقة السابعة وسط اعجاب متابعيه واعتباره العمل الأقوى.

وتصدر مسلسل الفوندو ترتيب القنوات التلفزيونية الأكثر مشاهدة بنسبة تجاوزت 50 بالمائة على قناة الحوار التونسي ومتقدمة بفارق شاسع عن باقي القنوات الأخرى بفضل هذا العمل الدرامي المتميز حتى الآن.

وحافظ العمل الدرامي الفوندو على نسبة مشاهدته العالية وكانت قياسية في سابع أيام رمضان وتجاوزت 47 بالمائة، وفي الأعمال الكوميدية واصل سيتكوم ابن خلدون تصدر ترتيب الأعمال بنسبة تجاوزت 30%.

لمتابعة الحلقة 7 مسلسل الفوندو:

وكانت قناة الحوار التونسي في هذا الموسم الرمضاني في مستوى انتظارات وتطلعات المشاهدين الذين تعودوا منها الأعمال الكبيرة والانتاجات الضخمة من الأعمال الفنية والدرامية والبرامج الرمضانية المختلفة.

وتدور الأحداث في إطار مشوق، حيث يحيى الذي يدخل السجن متهما بقتل مريم وهو ظلم بعد أن أبلغ عنه صديقه جوزيف، وعقب قضاء عقوبته، يقرر البحث عن القاتل الحقيقي، وإظهار براءته أمام الجميع.

مسلسل الفوندو تم تصويره في تونس من ﺇﺧﺮاﺝ سوسن الجمني سيناريو وحوار سوسن الجمني وطاقم العمل مكون من سهير بن عمارة مروان نوردو فتحي مسلماني نصاف بن حفصية محمد علي بن جمعة.