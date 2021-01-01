دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان 2021 - دعاء 8 رمضان 1442

الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا في كل الدول العربية والإسلامية، دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان، إذ أن الدّعاء في الشهر الفضيل من أعظم العبادات والطّاعات التي يقوم بها المسلمون.

ويعمد المسلمون في شهر رمضان إلى الدّعاء في كلّ وقتٍ من أيّامه، فيسأل الله تعالى حاجاته، ويسأله المغفرة والرّحمة والأجر، وكثيراً ما يسأل الناس عن أفضل الأدعية وأجملها، ليدعوا بها الله تعالى فيه.

ويستفسر المسلمون كذلك عن أدعيةٍ مخصّصةٍ لكلّ يومٍ من رمضان، لكنّ في الحقيقة لم يرد في السّنّة النّبويّة المباركة، أدعيةٌ مخصوصة بكلّ يومٍ من رمضان.

والدّعاء عبادة يجوز للمسلم فيها أن يدعو بما شاء وأن يسأل الله تعالى ما أراد. لكن ما يجب عليه فقط التزام شروط الدّعاء وآدابه، لتتحقّق الإجابة. كما يسنّ له أن يدعو بالأدعية المأثورة عن النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام، ولا حرج عليه إن تركها ولم يدعُ بها.

دعاء 8 رمضان:

وفي الفقرة التالية، دعاء 8 رمضان مكتوب كامل، إذ أنه حسن ولا بأس به وبالإمكان أن يدعو المسلمون به في أيام الشهر الفضيل، لكن عليهم ترك نية تخصيص الدعاء بزمان أو يوم معين.

والدّعاء هو: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَ إِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَ ارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَ مُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ، والحمد لله ربّ العالمين.

كما أن هناك العديد من الأدعية التي يمكن لك الدعاء بها طوال أيام شهر رمضان، حيث نشرت بعض المواقع الإعلامية والدينية العربية جزءًا منها على مواقع التواصل.



