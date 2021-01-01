اختيار مراقب "الدولة" الاسرائيلي رئيسا لمنظمة مراقبي الدول الاوروبية

القدس المحتلة /سما/

افادت صحيفة "معاريف" اليوم انه مراقب الدولة الاسرائيلي متنياهو انغلمان تم اختياره الاسبوع الماضي لأن يكون الرئيس القادم لمنظمة (اليوروساي- المنظمة الأوروبية للمؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة والتي تضم 49 دولة اضافة الى مراقب الاتحاد الاوروبي)، وكان هذا خلال المؤتمر المركزي للمنظمة الذي عقد في براغ الاسبوع الماضي.

مراقب الدولة الاسرائيلي سيشغل المنصب في السنوات 2024 حتى 2027، وذكرت معاريف ان ذلك بفضل رؤيته النقدية العصرية التي ترجمت ايضا في مجالات السايبر وانظمة المعلومات. مع اختياره هذا فان انغلمان سيكون نائب الرئيس في السنوات من 2021 حتى 2024 الى جانب مراقب جمهورية التشيك الذي يشغل حاليا منصب رئيس المنظمة. وسيكون ايضا عضوا في لجنة ادارة المنظمة

ترشيح مراقب الدولة الاسرائيلي لرئاسة المنظمة تم المصادقة عليه بتصويت سري بتأييد 43 مراقب من دول اوروبا وامتنع ثلاثة وعارض الترشيح اثنين.

منظمة "اليوروساي" تأسست قبل نحو 30 عاما لتعزيز التعاون المهني بين مؤسسات مراقبي الدولة في اوروبا، وتشجيع تبادل المعلومات والمعرفة وتعزيز بحث نقد الدولة من الناحية العملية والنظرية. وكل ثلاث سنوات يقام المؤتمر المركزي للمنظمة، والذي يحضره مراقبو الدول الاعضاء.

مع بداية ولاية المراقب انغلمان كرئيس اليوروساي عام 2024، فان المؤتمر المركزي للمنظمة سيعقد في اسرائيل بمشاركة مراقبين من كافة الدول الاوروبية الاعضاء.