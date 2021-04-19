تفاصيل اجتماع "هادي عمرو" مع الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية

واشنطن /سما/

اجتمع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو، يوم الاثنين، مع الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية.

ونشرت وحدة الشؤون الفلسطينية الأمريكية على حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "اجتمع اليوم نائب مساعد وزير الخارجية هادي عمرو مع الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية".

وأوضحت أن الاجتماع ناقش التحديات والفرص المتوفرة لمجتمعات الأعمال الفلسطينية والأمريكية، وكيف يمكن للولايات المتحدة أنها تدعم نمو القطاع الخاص وحل الدولتين.