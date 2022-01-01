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غزة: مربو الدواجن يتعرضون لخسائر مالية كبيرة نتيجة موجة الحر

الإثنين 19 أبريل 2021 11:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: مربو الدواجن يتعرضون لخسائر مالية كبيرة نتيجة موجة الحر



غزة /سما/

تعرض مزارعو ومربو الدواجن في قطاع غزة، اليوم الاثنين، لخسائر فادحة، نتيجة موجة الحر التي تضرب القطاع.

وقال رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، مروان الحلو، "إن مربي الدواجن تعرضوا لخسائر مالية تقدر بثلاثة ملايين شاكل، نتيجة نفوق عدد كبير من الدواجن بمختلف أنواعه (البياض، اللاحم، الحبش) متأثرين بارتفاع درجات الحرارة".

وأشار الحلو إلى أن هذه الخسائر ستنعكس بالسلب على السوق المحلية، بالإضافة إلى أن مربي الدواجن سيصبحون عرضة للحبس والملاحقة من قبل التجار والجهات المختلفة لتسديد الالتزامات المتراكمة عليهم.

وطالب الجهات الحكومية في قطاع غزة، وعلى رأسها الدكتور محمد عوض للعمل على صرف مساعدة عاجلة للمزارعين المتضررين، حتى يتمكنوا من تعويض بعض الخسار الناتجة عن الارتفاع في درجات الحرارة.

#نقابة مربي الدواجن #قطاع غزة #موجة الحر #خسائر اقتصادية #خسائر مالية

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