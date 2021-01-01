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صحة غزة تكشف تطورات الحالة الوبائية: توصيات لخلية الازمة لاتخاذ اجراءات أشد صرامة داخل القطاع

الإثنين 19 أبريل 2021 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تكشف تطورات الحالة الوبائية: توصيات لخلية الازمة لاتخاذ اجراءات أشد صرامة داخل القطاع



غزة /سما/

أكد مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة الفلسطينية د. رامي العبادلة أن خلال الأيام القادمة سيكون هناك اجراءات أكثر شدة في قطاع غزة، حال استمرار الوضع الوبائي كما هو، وحدث تصاعد في أعداد الاصابات.

وقال العبادلة في حديثٍ خاص لـ"قناة فلسطين اليوم" أن الموجة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة ما زالت في حالة تصاعد مستمر.

وأضاف العبادلة أن الأرقام التي يتم اعلانها في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة لا تعبر بشكل أساسي عن الحالة الوبائية داخل القطاع.

ولفت مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة إلى أن هناك زيادة مستمرة بشكل يومي في عدد الحالات المصنفة ما بين خطيرة وحرجة، موضحاً أنه بالأمس بلغت حوالي 305 حالة ما بين خطيرة وحرجة.

وكشف الدكتور العبادلة أن وزارة الصحة الفلسطينية قدمت لخلية الأزمة العليا توصياتها بخصوص اتخاذ اجراءات أشد صرامة داخل قطاع غزة.

وبيَّن العبادلة أن أجواء وطقوس شهر رمضان هي السبب في الاختلاف الكبير بعدم سرعة ايجابية الاجراءات التي تم اتخاذها، لافتاً إلى أن أبرز الطقوس الازدحام ما بين فترة العصر وأذان المغرب في الأسواق، وصلاة التراويح والافطارات الجماعية.

#دائرة مكافحة العدوى #وزارة الصحة #الحالة الوبائية #فيروس كورونا #كورونا في غزة #اصابات كورونا #قطاع غزة #اجراءات احترازية

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