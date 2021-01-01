العاروري يحذر من تأجيل الانتخابات التشريعية: سندخل في دوامة من الخلافات وتعميق الانقسامات

غزة /سما/

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، مساء اليوم الاثنين، أن التراجع عن الانتخابات بسبب رفض الاحتلال هو استسلام وهزيمة أمام العدو.

وأضاف العاروري في حديثه لقناة الاقصى،نحن جاهزون لمعركة الانتخابات في القدس عبر اصطفاف وطني شامل في مواجهة الاحتلال، مشيرا الى أنه يجب اجراء الانتخابات في القدس، ولا يجوز الارتهان لموافقة الاحتلال.

واوضح أن التوافق الوطني الشامل على معركة القدس، قد يكون الطريق الأضمن لتراجع العدو عن رفضه، مثمنا موقف لجنة الانتخابات باعتبار كل مواطن مقدسي مسجل في سجل الناخبين تلقائياً

ونوه العاروري لإمكانية أن تتحول معركة القدس إلى شرارة انتفاضة وطنية فلسطينية.

وبين القيادي في حماس، أن ​انتخابات التشريعي هي مرحلة في مسار متكامل نهايته نظام فلسطيني مستند لإرادة شعبية حرة، محذرا من أن تأجيل الانتخابات سيدخل الساحة الفلسطينية في دوامة من الخلافات وتعميق الانقسامات.