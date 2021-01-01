  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العاروري يحذر من تأجيل الانتخابات التشريعية: سندخل في دوامة من الخلافات وتعميق الانقسامات

الإثنين 19 أبريل 2021 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاروري يحذر من تأجيل الانتخابات التشريعية: سندخل في دوامة من الخلافات وتعميق الانقسامات



غزة /سما/

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، مساء اليوم الاثنين، أن التراجع عن الانتخابات بسبب رفض الاحتلال هو استسلام وهزيمة أمام العدو.

وأضاف العاروري في حديثه لقناة الاقصى،نحن جاهزون لمعركة الانتخابات في القدس عبر اصطفاف وطني شامل في مواجهة الاحتلال، مشيرا الى أنه يجب اجراء الانتخابات في القدس، ولا يجوز الارتهان لموافقة الاحتلال.

واوضح أن التوافق الوطني الشامل على معركة القدس، قد يكون الطريق الأضمن لتراجع العدو عن رفضه، مثمنا  موقف لجنة الانتخابات باعتبار كل مواطن مقدسي مسجل في سجل الناخبين تلقائياً

ونوه العاروري لإمكانية  أن تتحول معركة القدس إلى شرارة انتفاضة وطنية فلسطينية.

وبين القيادي في حماس، أن ​انتخابات التشريعي هي مرحلة في مسار متكامل نهايته نظام فلسطيني مستند لإرادة شعبية حرة، محذرا من أن تأجيل الانتخابات سيدخل الساحة الفلسطينية في دوامة من الخلافات وتعميق الانقسامات.

#حركة حماس #صالح العاروري #الانتخابات الفلسطينية #انتخابات المجلس التشريعي #الفصائل الفلسطينية #اسرائيل #القدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. القدوة يوجه رسالة للفتحاويين: البرغوثي تعرض للخداع عقب اتفاقه مع حسين الشيخ

القيادة تعطي مهلة نهائية للوسطاء قبل إصدار القرار بشأن الانتخابات وهذه اهم المقترحات ..

تحرّكات مكثّفة لتسويق التأجيل: نحو إلغاء الانتخابات رسمياً..ما علاقة أسرى فتح ؟

حقيقة خبر وفاة الشيخ يوسف القرضاوي بفيروس كورونا

دعاء اليوم السابع من شهر رمضان

شاهد: فتوى مثيرة لمفتي مصر الأسبق : شرب الخمر والحشيش لا يُبطل الصيام

تفاصيل جديدة عن خلافات حمزة والملك الأردني.. طلب قيادة المخابرات ومراسلات مع عوض الله

الأخبار الرئيسية

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. إليك تفاصيلها

رواتب

الشعبية تتنقد سياسة الحكومة: صرف مخصصات الشؤون تخضع لمزاجية وتسويف المسؤولين

باراك 3

فيديو.. اسرائيل تكشف تفاصيل منظومة دفاع جوي متطورة من صنعها يصل مداها لـ150كم

الحكومة: عودة انتظام الدوام المدرسي بمحافظات الضفة ابتداء من يوم غدٍ الثلاثاء

"ابو مازن" يدعو بايدن لإلغاء قانون يعتبر منظمة التحرير إرهابية: مستعدون لاستئناف مفاوضات السلام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية