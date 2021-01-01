حماس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين هنية وقائد فيلق القدس إسماعيل قاني

غزة /سما/

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية مساء اليوم الاثنين، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاني، حيث قدم له التعازي بوفاة نائبه العميد محمد حجازي، مشيدا بمناقب الفقيد ودوره في دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية



عبر رئيس الحركة وفق بيان صحفي، عن تقديره لما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، ودور فيلق القدس في هذا الجهد المقدر، ومؤكدا في الوقت ذاته تمسك الحركة بنهج المقاومة والثوابت حتى تحرير القدس وكامل تراب فلسطين، مشيدا بمواقف إيران الثابتة في رفض الاعتراف بالمشروع الصهيوني أو احتلاله لأرض فلسطين