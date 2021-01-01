شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 7 السابعة كاملة في رمضان 2021

دمشق / سما

أحداث مثيرة مشوقة نعرضها لكم في مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 7 السابعة كاملة في رمضان 2021 حيث ينتظر المشاهد العربي في دول الخليج وبلاد الشام بث تلك الحلقة التي من المتوقع أن تمتلئ بالأحداث المرتبطة.

ويترقب محبي الدراما السورية في كل مكان معرفة مواعيد عرض مسلسل باب الحارة 11 الحلقة السابعة والتي تم الإعلان عنها ويترقبها المشاهدين حيث تشهد الحلقة أحداث جديدة ومختلفة مع عدد من الفنانين والنجوم.

وفي هذا الجزء 11 من باب الحارة يضم أحداث جديدة وممثلين جدد ليزيدوا إلى هذا العمل الرائع المستمر منذ 15 عاما منذ عام 2006 تحديدا، وهذا هو السبب وراء انتظار الجماهير لهذا العمل الدرامي السوري.

ويشهد هذا الموسم من المسلسل العديد من الأحداث الاجتماعية المختلفة، حيث يتم عرض فكرة مشاركة المرأة في العمل وتأثير ذلك على المجتمع، مع توضيح أحداث كانت تحدث في حارة الضبع أثناء الاحتلال الفرنسي.

باب الحارة 11 الحلقة 7:

ويعرض مسلسل باب الحارة 11 عبر عدة قنوات أبرزها إم بي سي، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت جمهورية مصر والسودان وليبا، والساعة 10:00 بتوقيت فلسطين والاردن والمملكة العربية السعودية سوريا.

كما يتم بث المسلسل على العديد من القنوات الفضائية التي تعرض الجزء الـ 11 من باب الحارة لضمان نسبة متابعة عالية على شاشتها، منها قنوات الجديد والمنار والشاهد ودجلة والغدير والتاسعة وقنوات لبنانية.

مسلسل باب الحارة 11 الحلقة السابعة في رمضان 2021، من المسلسلات السورية الجميلة التي يرغب بمشاهدتها العرب وخاصة في الخليج لما يجسده من حياة خلال حقبة الاحتلال الفرنسي للدول العربية ومنها سوريا.