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شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 7 السابعة مع عماد فراجين

الإثنين 19 أبريل 2021 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 7 السابعة مع عماد فراجين



عمان / سما

نستمر في عرض حلقات برنامج مسلسل وطن ع وتر 2021 الحلقة 7 السابعة كاملة مع عماد فراجين رغم كل الانتقادات التي طالت البرنامج والمطالبات بوقف عرضه لأسباب لا يرغبها بعض من الجمهور العربي.

في الحلقة السابقة من برنامج وطن ع وتر 2021 بعنوان شعر بنات من فكرة ونص عماد فراجين، تناولت قضية جديدة بقالب كوميدي ساخر بمشاركة زميله محمد الطيطي عدد آخر من الفنانات والفنانين الأردنيين.

وفي بداية الحلقة؛ زوجة عماد فراجين الغنية بنت الرجل الثري تقوم بطرده من الشقة التي تمتلكلها لانها امسكت على قميصه شعرة اعتقدت أنها تعود لفتاة وأنه يخونها، وبعد طرده يذهب لبيت والده المتزوج من الثانية.

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يقوم أبو الفراجين ووالده محمد الطيطي باختلاق قصة لكي يعود إلى زوجته وبيته، ويخططان لاعتبار أن تلك الشعرة تعود لخاروف كان يحمله، وبالفعل يأتي اهل زوجته للاعتذار منه ويطلبون منه العودة إلى منزله.

الزوجة التي تصاحب سيدة لبنانية ما زالت لا تصدق تلك القصة، وتلاحقه برفقة صديقتها، وعندما يصادف رجل يطلق عليه "أبو الخرفان" يغضب ويأخذه إلى قطيع أغنام لكي يثبت له أن شعر الخروف يمسك  بالملابس.

وخلال حمله للخاروف لكي يثبت للرجل أن الشعرة التي تم ضبطتها زوجته على قميصه هي ليست لفتاة؛ تقوم صديقة زوجته اللبنانية بتصويره بث مباشر عبر هاتفها ونشره على كافة المواقع ومنصات التواصل لفضحه.

يهرب عماد فراجين من المكان بعد أن ينفضح أمره ويلاحقه الكثير من الناس، ويتجه نحو بيت والده الذي طالما طرده من بيته لكي يعيش لحظاته الجميلة مع زوجته الفتاة صغيرة السن، ولكنه يستمر بالتنغيص عليه.

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وطن ع وتر

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