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الرئيس: مصممون على اجراء الانتخابات بموعدها في كل الأماكن الفلسطينية

الأحد 18 أبريل 2021 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس: مصممون على اجراء الانتخابات بموعدها في كل الأماكن الفلسطينية



رام الله / سما /

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاحد، إننا مصممون على اجراء الانتخابات في موعدها في كل الأماكن الفلسطينية التي تعودنا أن نجريها فيها وهي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وأضاف الرئيس، في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سنبحث قضية الانتخابات التي أصبحت على الأبواب، مبينا أنه منذ إصدار المراسيم بشأن اجراء الانتخابات في 22 من أيار المقبل، ونحن على عهدنا وموقفنا ومصممون على إجرائها في موعدها وفي كل الأماكن الفلسطينية.

وشدد على أن هذا الموضوع لا تغيير ولا تبديل فيه، وبالنسبة للقدس فإننا نرفض إلا أن تكون الانتخابات والترشيحات في مدينة القدس، حتى الآن هذا هو موقفنا، لم يصلنا بعد أي إشارات أخرى لنبحثها وإنما هذا هو الموقف الذي نحن مصممون عليه.

وتابع الرئيس: بعد ذلك سنبحث بعض القضايا السياسية وخاصة مع الدول الأوروبية وأميركا، ورحب برئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر، وسنستمع منه ويستمع منا حول آخر التطورات.

#الرئيس عباس #الانتخابات الفلسطينية #اللجنة التنفيذية #منظمة التحرير #اسرائيل #القدس المحتلة

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