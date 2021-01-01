الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا دعاء اليوم السابع من رمضان، حيث يحرص المسلمون مع بداية نهار جديد في الشهر الفضيل على قراءة القرآن الكريم والأذكار وبعض الأدعية للأحباب والمتوفين.

وتصدر دعاء 7 رمضان محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ يرغب المسلمون في كل مكان ترديد الأدعية والأذكار، حيث يمكن قراءتها في أي وقت وليس فقط بهذا الشهر.

دعاء اليوم السابع من رمضان:

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله:" اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَ آثَامِهِ، وَ ارْزُقْنِي ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ ".

ثواب هذا الدعاء "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ فِي الْجَنَّةِ مَا يُعْطَى الشُّهَدَاءُ وَ السُّعَدَاءُ وَ الْأَوْلِيَاءُ".

دعاء اليوم السابع من شهر رمضان :-

في سابع يوم من رمضان نقول: اللهم أعنِّي فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذِكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلِّين.

اللهمَّ في اليوم السابع من رمضان إنِّي أسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهمَّ في اليوم السابع من رمضان أعنِّي في كل أيام شهرك الفضيل على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان يا رب العالمين.

اللهم في اليوم السابع من رمضان وفِّر فيه حظي من بركاته، وسهِّل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قَبول حسناته، يا هاديًا إلى الحق المبين.

الهم في اليوم السابع من رمضان افتح لي في شهر رمضان أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن، يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.

اللهم في اليوم السابع من رمضان ارزقني فيه الذِّهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين.

اللهمّ في اليوم السابع من رمضان إنّا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال.

اللهمّ في اليوم السابع من رمضان اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحقّ ولا يقضى عليك، إنّه لا يعزّ من عاديت ولا يذلّ من واليت، نستغفرك اللهم من كلّ ذنوبنا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم ارزقنا الهدى والسداد.

اللهم في اليوم السابع من رمضان اغسلني فيه من الذنوب، وطهِّرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب، يا مُقيلَ عثرات المذنبين.

اللهم في اليوم السابع من رمضان بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء.

اللَّهمَّ في اليوم السابع من رمضان إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي، إلَّا أذهبَ اللهُ عزَّ وجلَّ همَّهُ، وأبدلَه مكانَ حَزنِه فرحًا.

ونشرت عدد من الموقع الإعلامية العربية دعاء 7 رمضان، حيث تقوم بهذا الشيء يوميا منذ انطلاق الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن الأدعية لا تخصص ليوم بعينه إنما يمكن الدعاء بها في أي وقت ومكان.