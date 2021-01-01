  1. الرئيسية
  2. صحة

مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والدحيل القطري بث مباشر

الأحد 18 أبريل 2021 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والدحيل القطري بث مباشر



الرياض / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والدحيل القطري ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021 لحساب المجموعة الثالثة.

مباراة الأهلي والدحيل مباشر تبث على تطبيق المسابقة أو قنوات الرياضية السعودية (GSA live) بصوت المعلق السعودي عيسى الحربين بالإضافة إلى عدد من المعلقين العرب أيضا.

وقال النادي الأهلي عبر تويتر: جماهيرنا الغالية: يمكنكم متابعة مواجهة الأهلي ضد الدحيل عند الساعة ٨:٤٥م ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا عبر تطبيق:http://GSA.Live أو عبر رابط القنوات الرياضية.

ويأمل الفريق القطري في تجاوز عقبة النادي السعودي الذي يملك في صفوفه العديد من اللاعبين القادرين على احراز الفارق في أي وقت من اللقاء على رأسهم المهاجم السوري عمر السومة.

رابط مباراة الأهلي والدحيل مباشر: اضغط هنا

ويدفع الأهلي بتشكيلة أساسية قوية على أمل الخروج بانتصار ايجابي في هذا اللقاء المهم على صعيد استمرار المنافسة في دور المجموعات من أجل الوصول بدون معاناة إلى المرحلة المقبلة.

وعلى دكة البدلاء يتواجد إلى جانب المدير الفني للفريق، اللاعبون محمد الربيعي ومحمد بصاص وعلي الأسمري وهاني الصبياني وعبد الرحمن غريب ومهند عسيري ويزيد البكر وحسين المقهوي وسلمان المؤشر ومحمد المجحد.

وتجري مباراة الدحيل ضد الأهلي السعودي بالتزامن مع مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي مع الهلال، أجمك الأوزبكي أمام استقلال دوشنبه الطاجسكستي، الشرطة العراقي واستقلال طهران.

#الأهلي السعودي #الدحيل القطري #مباراة الأهلي والدحيل #مباراة الدحيل والأهلي #بث مباشر #الاهلي ضد الدحيل #الدحيل ضد الاهلي #مباشر

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 6 السادسة كاملة مع رامز جلال 2021 مقلب دينا الشربيني

الصحة بغزة : الإعلان اليوم عن أرقام غير مسبوقة للوفيات جراء كورونا ومن مختلف الاعمار

انخفاض في سعر صرف الدولار

شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 6 السادسة مع عماد فراجين

دار الإفتاء تعلن مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب زكاة المال للعام الجاري

شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 6 السادسة كاملة في رمضان 2021

صحيفة عبرية تكشف أسباب التصعيد مع قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

شاهد.. القدوة يوجه رسالة للفتحاويين: البرغوثي تعرض للخداع عقب اتفاقه مع حسين الشيخ!

العراق

هذا ما اقترحته الرياض على واشنطن.. شاهد: تركي الفيصل يكشف "كيف سقط العراق في يد إيران"!

مدير مستشفى غزة الأوروبي: نمُرّ بمرحلة حساسة وخطيرة جدا وقد تُتخذ إجراءات أشد

لجنة الانتخابات المركزية توضح موقفها من إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة

"نحن أمام خيارين".. قيادي بفتح: الفلسطينيون لم يكونوا جاهزين للانتخابات.. وتأجيل إجراؤها مطروح!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية