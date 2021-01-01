مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والدحيل القطري بث مباشر

الرياض / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والدحيل القطري ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021 لحساب المجموعة الثالثة.

مباراة الأهلي والدحيل مباشر تبث على تطبيق المسابقة أو قنوات الرياضية السعودية (GSA live) بصوت المعلق السعودي عيسى الحربين بالإضافة إلى عدد من المعلقين العرب أيضا.

وقال النادي الأهلي عبر تويتر: جماهيرنا الغالية: يمكنكم متابعة مواجهة الأهلي ضد الدحيل عند الساعة ٨:٤٥م ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا عبر تطبيق:http://GSA.Live أو عبر رابط القنوات الرياضية.

ويأمل الفريق القطري في تجاوز عقبة النادي السعودي الذي يملك في صفوفه العديد من اللاعبين القادرين على احراز الفارق في أي وقت من اللقاء على رأسهم المهاجم السوري عمر السومة.

رابط مباراة الأهلي والدحيل مباشر: اضغط هنا

ويدفع الأهلي بتشكيلة أساسية قوية على أمل الخروج بانتصار ايجابي في هذا اللقاء المهم على صعيد استمرار المنافسة في دور المجموعات من أجل الوصول بدون معاناة إلى المرحلة المقبلة.

وعلى دكة البدلاء يتواجد إلى جانب المدير الفني للفريق، اللاعبون محمد الربيعي ومحمد بصاص وعلي الأسمري وهاني الصبياني وعبد الرحمن غريب ومهند عسيري ويزيد البكر وحسين المقهوي وسلمان المؤشر ومحمد المجحد.

وتجري مباراة الدحيل ضد الأهلي السعودي بالتزامن مع مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي مع الهلال، أجمك الأوزبكي أمام استقلال دوشنبه الطاجسكستي، الشرطة العراقي واستقلال طهران.