يائير لابيد: نريد حكومة وحدة وطنية اسرائيلية في غضون ثلاثة اسابيع

القدس المحتلة / سما /

طالب رئيس حزب "يش عتيد" في مؤتمر صحافي اليوم اقامة حكومة وحدة وطنية اسرائيلية مع تحالف "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت وقال :"نحن نريد وحدة وهذا هو الامر الصحيح"

واضاف "انا اريد الانضمام لما دعا له نفتالي بينيت- اسرائيل لا يجب ان تسمح لنفسها بانتخابات خامسة، لا حكومة يمين او يسار انما وحدة اسرائيلية. يوجد لدينا 45 توصية، وهذا بدون الحديث معهم، اذن، الفرضية هي والامل بان يقوم الرئيس الاسرائيلي بتكليفنا بتشكيل الحكومة وان نقيم حكومة وحدة".

وتابع لابيد:"من اليوم الاول ’يش عتيد’ تسعى للوحدة، لان هذا هو الامر الصحيح. انا على تواصل مع جميع رؤساء الاحزاب ذوو العلاقة، يوجد لدينا رغبة كبيرة لتوحيد القوى والاهتمام بالمجتمع ووقف اشكال الكراهية كل الى الاخر، سنعمل من أجل مواطني اسرائيل".

واردف لابيد قائلا:"هدفنا اقامة حكومة مصدر قوتها بأننا جميعا صهاينة ووطنيين، حكومة مستقرة لم نعهدها منذ فترة طويلة. هذا يمكن ان يحدث في غضون ثلاثة اسابيع. الحكومة الحالية كانت مع مشكلة ثقة، لا يمكنك ابرام اية صفقة ان لم يكن هناك من لا يصدقك".

وعلى صعيد متصل، قال رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريش اليوم انه من المفضل اقامة حكومة برئاسة بينيت ولابيد، من اقامة حكومة بدعم القائمة الموحدة، وكتب سموتريش في تغريدة ان حكومة برئاسة بينيت ستكون "مخلوقا هجينا" تستمر عدة اشهر معدودة، وهي افضل من حكومة بدعم القائمة العربية الموحدة والتي اعضائها على حد تعبيره "داعمين للارهاب".