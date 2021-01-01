شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 6 السادسة كاملة مع النجم محمد رمضان

القاهرة / سما

ننشر لعشاق الدراما المصرية مسلسل موسى الحلقة 6 السادسة كاملة مع النجم محمد رمضان والتي شهدت أحداثا مثيرة قام خلالها الفنان بتوزيع أموال الاحتلال الانجليزي بعد الاستيلاء على خزنة الأموال في مقرهم.

في مسلسل موسى الحلقة 5 قام محمد رمضان بسرقة مقر الإنجليز وفتح الخزنة الخاصة بهم حيث عثر فيها على ذهب وقطع أثرية ثمينة، ويقرر بيع الذهب وإعطاء المحتاجين في قريته مما غنمه من الإنجليز.

كما تخلل الحلقة السابقة 5 من مسلسل موسى؛ قيام شفيقة هبة مجدي بالقدوم إلى فريدة لتقوم بإجهاض جنينها، بسبب محاولة جدها إعادتها إلى زوجها مسعد الذي اتهمها بالزنا ظلما ورفض عودتها إلى ذمته.

ابن فريدة كذب على شفيق موسى وقال لها إن شقيقها يبحث عنها لكي يقتلها واصطحبها إلى القطار للهرب ولكن مرضها تفاقم بسبب مشروب قامت فريدة بإعطائه لها لتجهضها وبقيت تنزف الدماء في القطار.

مسلسل موسى الحلقة 6: اضغط هنا

ويضم مسلسل موسى للنجم الصاعد بقوة محمد رمضان، كل من الفنانين الكبار سمية الخشاب عبير صبرى رياض الخولي سيد رجب صبري فواز منذر رياحنة هبة مجدي، فريدة سيف النصر ونخبة ممثلين.

وفي كل عام عوّد الفنان النجم محمد رمضان معجبيه ومتابعيه على عمل فني في شهر رمضان، وانتظر المعجبين بشغف كبير هذا العام، ليخرج علينا بمسلسل موسى الذي يدور حول حقبة الخمسينيات في مصر.

وحقق مسلسل موسى هذا الموسم والذي يعرض على قناة dmc مساء كل يوم في رمضان عند الساعة 6:30 حيث يعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا، ويحقق نجاحا منقطع النظير في ظل المنافسة.