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صحيفة عبرية تكشف أسباب التصعيد مع قطاع غزة

الأحد 18 أبريل 2021 01:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف أسباب التصعيد مع قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة عبرية يوم السبت، عن سبب التوتر الأخير مع قطاع غزة، والذي كسر حالة الهدوء السائد منذ عدة أشهر.

وقالت "صحيفة يسرائيل هيوم العبرية " أن السبب يعود إلى عدة أمور، منها تفشي فيروس كورونا في القطاع، أو رسالة تهديد من حماس حول نوايا إسرائيل لعرقلة الانتخابات خاصة في القدس.

وأوضحت الصحيفة، أنه من المحتمل كذلك، أن يكون قرار إطلاق الصاروخ سواء من حماس نفسها أو من قبل إحدى الفصائل الأخرى، عبارة عن رسالة تعكير لأجواء ذكرى ما يسمى بـ"الاستقلال" الإسرائيلي، الذي تم الاحتفال به يوم الخميس الماضي، وكذلك تذكير بيوم الأسر الذي يحييه الفلسطينيون اليوم السبت.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت، فجر اليوم السبت، عدة نقاط رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية في مختلف المناطق بقطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.

#يسرائيل هيوم #قطاع غزة #حماس #اسرائيل

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