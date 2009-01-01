برشلونة يسحق بيلباو برباعية ويتوج بلقب بطل كأس ملك إسبانيا ..فيديو

اشبيلية/سما/

حصد برشلونة أول لقب له هذا الموسم، بالفوز بنتيجة (4-0) على أتلتيك بيلباو، مساء اليوم السبت، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

تقدم فريق برشلونة على أتلتيك بيلباو في المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

وسجل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التقدم للفريق الكتالوني، مع مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء.

وضاعف زميله لاعب خط الوسط الهولندي، فرينكي دي يونغ، النتيجة بعد ثلاث دقائق فقط من تسجيل الهدف الأول.

وأضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف متتاليين، في الدقيقتين (68 و72) من عمر المباراة.

وهو اللقب الـ31 لبرشلونة في المسابقة والأول منذ 2018 عندما توج به للمرة الرابعة تواليًا بدأه بالتتويج على حساب أتلتيك بلباو بالذات عام 2015 (3-1).



وثأر النادي الكتالوني من أتلتيك بلباو الذي تغلب عليه في المباراة النهائية لمسابقة الكأس السوبر المحلية مطلع العام الحالي وتوج بلقبه الـ31 في المسابقة والأول منذ 2018 عندما توج به للمرة الرابعة تواليًا بدأه بالتتويج على حساب أتلتيك بلباو بالذات عام 2015 (3-1).

وكان النادي الكتالوني يخوض النهائي 42 في تاريخه (خسر 11 وفاز 31)، وهو رقم قياسي.

وهي المرة التاسعة التي يلتقي فيها الفريقان في المباراة النهائية للمسابقة، وكانت الغلبة 7 مرات لبرشلونة اعوام 1920 (2-صفر) و1942 (4-3) و1953 (2-1) و2009 (4-1) و2012 (3-صفر) و2015 (3-1)، مقابل خسارتين بنتيجة واحدة عامي 1932 و1984.

في المقابل، خسر أتلتيك بلباو النهائي الثاني على التوالي بعد الأول أمام ريال سوسييداد قبل أسبوعين، والسادس عشر في تاريخه.

وكان أتلتيك بلباو يمني النفس بالفوز باللقب الـ24 في تاريخه والأول منذ تتويجه الأخير عام 1984 على حساب برشلونة، بيد ان النادي الكتالوني كان الأفضل وحرمه من ذلك.

كما هو اللقب الأول لبرشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان.







