بث مباشر .. تردد قناة ارينا سبورت الصربية الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا في الشرق الأوسط، تردد قناة أرينا سبورت الصربية الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو لحساب منافسات نهائي بطولة كأس ملك اسبانيا لكرة القدم موسم 2021.

وذكرت وسائل إعلام رياضية أن تردد قناة ارينا سبورت الناقلة لمباراة برشلونة وبلباو على النايل سات هو كما يلي: 11748 ومعدل الترميز 27500 والاستقطاب عامودي، داعية الجميع إلى ضبطه.

وانتهى الشوط الأول بين بلباو وبرشلونة بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث يجري اللقاء على ملعب لاكارتوخا فيما هو غير منقول على أي من القنوات الرياضية العربية منها بي إن سبورت.

وتصدرت القنوات الناقلة لنهائي كأس ملك اسبانيا محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بالنظر للأهمية الكبرى التي توليها الجماهير العربية لهذه الموقعة الحاسمة للفريق الكتالوني.

تردد قناة ارينا سبورت:

وتكتسب هذه الموقعة أهمية كبرى لأنها ستحدد بشكل واضح وجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الموسم الجديد، إذ حال خروجه بموسم صفري بدون بطولا سيرحل عن النادي بشكل شبه مؤكد.

وإذا تمكن البارسا من الخروج بلقب الكأس فإن ذلك يعني انطلاقة جديدة للنجم الأرجنتيني مع النادي في المواسم القادمة، لا سيما مع الوعود الكبيرة من أجل تجديد التعاقد معه.

يشار إلى أن قناة ارينا سبورت تبث باللغة الصربية والإنجليزية، فيما تعمل بعض المواقع والقنوات الرياضية العربية المخصصة على تعيين معلق عربي من قبلها ليكون ملائما مع الصورة.