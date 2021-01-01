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شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 5 الخامسة كاملة في رمضان 2021

السبت 17 أبريل 2021 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 5 الخامسة كاملة في رمضان 2021



القاهرة / سما

أعلنت القناة الناقلة والشركة المنتجة عن رابط مشاهدة مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 5 الخامسة كاملة في رمضان 2021 مباشرة عبر منصات ومواقع التواصل المختلفة ومنصة شاهد vip والتي تشهد أحداث مثيرة.

الحلقة السابقة من مسلسل باب الحارة 2021 شهدت إثارة بعد مقتل أبو نكاش في الحارة حيث يقوم أبو مشعل بتحقيق في الجريمة بعد دفنه بيومين  إذ تعد حارة الضبع غير آمنة ويكثر فيها القتل في ظل الاحتلال الفرنسي.

ورغم كل الانتقادات التي طالت مسلسل باب الحارة إلا أن المنتج محمد قبنض أصر على إنتاج جزء جديد من العمل بحجة الطلب الكبير في دول الخليج، ليبدأ الجزء الحادي عشر مع بداية شهر رمضان 2021.

ويشهد المسلسل تغييرات كبيرة على مستوى الممثلين إذ يتصدر البطولة رنا الأبيض وزهير رمضان وسحر فوزي ورامز عطالله وعبير شمس الدين ونادين قدور ورضوان عقيلي وتولين البكري وسلمى المصري.

كما يشارك في مسلسل باب الحارة 11 كل من نظلي الرواس وقاسم ملحو ونجاح سفكوني وعلي كريم وفاتح سلمان وهدى شعراوي وجلال شموط وزهير عبد الكريم وتيسير إدريس وسماح سرية وطارق مرعشلي.

وتتصاعد أحداث الجزء الحادي عشر في التشويق والإثارة، في زمن الاحتلال الفرنسي لسوريا عام 1945، وهو عمل بيئة شامية مبني على الحب والكراهية والعنف وحب التملك وسيطرة القوي على الضعف.

ورغم مرور حوالي 15 عاما على بث أول جزء من مسلسل باب الحارة وتغير العشرات من الفنانين والفنانات العرب، يرغب الكثير من المشاهدين في العالم العربي بمشاهدة أجزاء جديدة منه باستمرار.

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