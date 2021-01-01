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شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 5 الخامسة كاملة مع رامز جلال 2021

السبت 17 أبريل 2021 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 5 الخامسة كاملة مع رامز جلال 2021



الرياض / سما

نعرض لكم متابعينا في كل مكان الحلقة 5 الخامسة من برنامج رامز عقله طار كاملة مع رامز جلال 2021 مع شخصية مشهورة جديدة بعد أن شهدت حلقة أمس اثارة كبيرة وكوميديا مع الفنانة المعروفة ويزو.

في بداية حلقة الجمعة أمس من برنامج رامز عقله طار سخر جلال من ويزو، وقال "ضيفتنا اليوم هي عدوة الدايت الأولى وصبحي كابر فتى أحلامها، وحاصلة على براءة اختراع سندوتش الكشري بالمفتقة".

وأضاف جلال ساخرا: "دكتور الريجيم بتاعها انتحر، وهي بطلة العالم في الممبار، الحمل تقيل والشيلة كبيرة، بس المهم الضحك، والناس اللي بتلوم علينا وبتقول إننا بنتنمر بيها، أقولهم زمايلها مسمينها لاظليظلو".

وتابع رامز جلال سخريته من ويزو وقال "التيشيرت اللي هي لابساه ده 12 إكس لارج، وعندما ارتدت الفنانة التميمة الخاصة بالملاهي، ولم تستطع الخروج منها، قال عنها" اتزنقت في التميمة ومش عارفة تطلع".

والفنانة ويزو هي دينا محسن، حيث قامت فور اكتشافها لمقلب رامز جلال، انهالت عليه بالضرب والسباب، وخلال تجربة لعبة "ركوب الثور" سخر رامز منها بداية من محاولتها الركوب قائلا: "العمارة وقعت".

ويعرض برنامج رامز جلال في رمضان 2021 على قناة MBC مصر، بعد أذان المغرب مباشرة، ويحمل البرنامج هذا العام اسم رامز عقله طار، حيث صورت أحداث المقالب داخل مدينة ملاهي في السعودية.

وينتظر عشاق هذا النوع من البرامج الكوميدية الساخرة والمقالب بالفنانين والمشاهير؛ الحلقة الخامسة من برنامج رامز عقلو طار اليوم بعد الافطار مباشرة مع ضيف جديد يرغب الكثيرون بالتعرف على هويته.

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