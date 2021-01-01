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أنقرة تعرب عن قلقها من زيادة اسرائيل العنف ضد الفلسطينيين في رمضان

السبت 17 أبريل 2021 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنقرة تعرب عن قلقها من زيادة اسرائيل العنف ضد الفلسطينيين في رمضان



أنقرة/سما/

أعربت وزارة الخارجية التركية، عن قلقها جراء تزايد سياسة الضغط والعنف التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين في شهر رمضان.

وأضافت الوزارة في بيان، الجمعة، أن الإدارة الإسرائيلية تواصل التضييق على حرية العبادة في المسجد الأقصى، إلى جانب التوسع في بناء المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأردفت أن السلطات الإسرائيلية لا تتخذ أي تدابير للحد من عنف المستوطنين تجاه الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، إنما تشجع هذه الاعتداءات أيضا.

وأوضحت أن السلطات الإسرائيلية تسعى لعرقلة الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية، كما تعتقل الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل تعسفي من أجل تعطيل الانتخابات فيها.

وأشارت الخارجية التركية إلى أن شن الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على مواقع في قطاع غزة، مساء أمس، يعد أحدث مثال على النهج العدواني للإدارة الإسرائيلية.

ودعا البيان إسرائيل لوقف سياساتها العدوانية، التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في عموم المنطقة.

#أنقرة #تركيا #رمضان #فلسطين #وزارة الخارجية التركية #شهر رمضان

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