أنقرة تعرب عن قلقها من زيادة اسرائيل العنف ضد الفلسطينيين في رمضان

أنقرة/سما/

أعربت وزارة الخارجية التركية، عن قلقها جراء تزايد سياسة الضغط والعنف التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين في شهر رمضان.

وأضافت الوزارة في بيان، الجمعة، أن الإدارة الإسرائيلية تواصل التضييق على حرية العبادة في المسجد الأقصى، إلى جانب التوسع في بناء المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأردفت أن السلطات الإسرائيلية لا تتخذ أي تدابير للحد من عنف المستوطنين تجاه الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، إنما تشجع هذه الاعتداءات أيضا.

وأوضحت أن السلطات الإسرائيلية تسعى لعرقلة الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية، كما تعتقل الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل تعسفي من أجل تعطيل الانتخابات فيها.

وأشارت الخارجية التركية إلى أن شن الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على مواقع في قطاع غزة، مساء أمس، يعد أحدث مثال على النهج العدواني للإدارة الإسرائيلية.

ودعا البيان إسرائيل لوقف سياساتها العدوانية، التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في عموم المنطقة.