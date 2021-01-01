  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس

السبت 17 أبريل 2021 07:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس



القدس المحتلة/سما/

 أصيب 6 شبان مساء الجمعة، خلال مواجهات بين قوات الاحتلال ومجموعة من الشبان في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 4 من المصابين وصفت حالتهم بالمتوسطة، في حين الحالتين الآخرتين أصيبتا بجروح طفيفة.

واستخدمت قوات الاحتلال في قمعها للشبان عند باب العامود، والساهرة، وفي شارع صلاح الدين الرئيس، سيارة المياه العادمة، وسط إطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت.

فيما ذكر موقع واللا العبري، أن مستوطنين أصيبا بجروح طفيفة، جراء تعرضهم للرشق بالحجارة في محيط البلدة القديمة.

وأشارت إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 شبان فلسطينيين خلال تلك المواجهات التي تجري لليلة الرابعة على التوالي.

#اصابات #الاحتلال #القدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة أسامة الدغيري بعد خبر أسد يقتل شاب في السعودية

شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 4 الرابعة كاملة 2021 مقلب رامز جلال مع ويزو

دحلان والبرغوثي مقابل أبومازن وهنية.. مؤشرات لحدوث مفاجأة بالانتخابات، فهل يتم إلغاؤها؟

شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 4 الرابعة مع عماد فراجين

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 4 الرابعة كاملة مع النجم محمد رمضان

شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 4 الرابعة كاملة

واشنطن توجه رسالة شديدة اللهجة لـ"اسرائيل" بسبب ايران.. إليك تفاصيلها

الأخبار الرئيسية

يوم الاسير2

حماس: لدينا ما نحرر به كل الأسرى وتبييض السجون كافة

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة...فيديو

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

إدارة بايدن لا تمانع بتأجيل الانتخابات.. وفوز حماس يبدد بشكل كامل آفاق التوصل لحل الدولتين

الجيش الاسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه الغلاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية