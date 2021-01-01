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حقيقة خبر طلاق محمد رمضان وزوجته نسرين أبو النجا

الجمعة 16 أبريل 2021 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة خبر طلاق محمد رمضان وزوجته نسرين أبو النجا



القاهرة / سما

نشرت مواقع إعلامية قبل عدة أشهر أنباء عن طلاق الفنان المصري محمد رمضان من زوجته الثانية نسرين أبو النجا والتي كان قد رُزق منها بـ طفلين هما “علي وكنز”.

خبر الطلاق تم نفيه حينها من خلال محمود رمضان، شقيق محمد رمضان ومدير أعماله, حيث علق بالقول “الخبر غير صحيح، وموضوع الانفصال ليس له أساس من الصحة، ولو حصل مش هننفي لأنه هيكون قضاء الله وقدره”.

غير ان اللافت أنه ومنذ يوم نفي الطلاق ليومنا الحالي لم تظهر نسرين بجانب رمضان أبداً حتى أنه قام بحذف الصُور التي تجمعهما من حسابه الرسمي في انستقرام.

بالعودة لسبب الطلاق فقد كانت بحسب المصادر تفاقم الأزمات بينهما من دون إيجاد حلول كما قيل أنه تدخل عدد من المقربين لحل المشاكل بينهما خاصةً أنها الزيجة الثانية لرمضان وبينهما أطفال، إلا أن الأمر باء بالفشل ولم يتراجعا عن قرارهما.

وكان محمد رمضان قد تزوج للمرة الاولى بعمر الـ 20 وتحديداً في عام 2008 ورزق بإبنته الأكبر “حنين” التي تقيم مع والدتها، وجاء الطلاق بينهما بعد 4 سنوات من الزواج، وبحسب المتداول أن الزوجة الاولى مُحجبة وبعيدة تماماً عن عالم الشهرة والأضواء.

يشار إلى أن محمد رمضان يقدم حاليا في شهر رمضان المبارك مسلسل موسى الذي تصدر محركات البحث لعدة أيام في الشهر الفضيل، إلا أن النجاح المطلوب منه لم يصل له حتى الآن.

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