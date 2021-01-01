موعد عرض مسلسل بين السما والأرض والقنوات الناقلة في رمضان 2021

القاهرة / سما

كشفت وسائل إعلام مصرية، عن موعد عرض مسلسل بين السما والأرض بطولة النجم الكبير هاني سلامة وعدد من الممثلين الكبار، مشيرة إلى استمرار عرضه حتى الخامس عشر من شهر رمضان.

وذكرت وسائل الإعلام أن موعد عرض مسلسل بين السما والأرض يكون في تمام الساعة 11.30 مساءً على قناة (on) دراما فيما تعاد الحلقة عند الساعة 05:15 صباحا بمعدل حلقتين أسبوعيا.

ويشارك في مسلسل بين السما والأرض مع هاني سلامة، الفنانة درة ويسرا اللوزي، علما أنه يتكون من خمس حلقات فقط، ويتواصل عرضه حتى منتصف الشهر الهجري "رمضان".

كما أن مسلسل بين السما والأرض من إخراج المخرج محمد العدل وكتابة المؤلف نجيب محفوظ، حيث يستعرض قصة الفيلم بطريقة أجمل وأكثر قربا إلى الواقع الحالي.

مسلسل بين السما والأرض:

ويمكن مشاهدة مسلسل بين السما والأرض عبر ضبط تردد قناة أون دراما على القمر الصناعي نايل سات، 10853 ومعدل ترميز 27500 والاستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح الخطأ الراهن 5/6 فقط.

يشار إلى أنه على الرغم من قلة عدد حلقات مسلسل بين السما والأرض إلا انه يحظى بمتابعة واسعة لدى المشاهدين في مصر والدول العربية؛ بسبب جمال قصته الواقعية.