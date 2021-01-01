  1. الرئيسية
  2. سيارات

موعد عرض مسلسل بين السما والأرض والقنوات الناقلة في رمضان 2021

الجمعة 16 أبريل 2021 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد عرض مسلسل بين السما والأرض والقنوات الناقلة في رمضان 2021



القاهرة / سما

كشفت وسائل إعلام مصرية، عن موعد عرض مسلسل بين السما والأرض بطولة النجم الكبير هاني سلامة وعدد من الممثلين الكبار، مشيرة إلى استمرار عرضه حتى الخامس عشر من شهر رمضان.

وذكرت وسائل الإعلام أن موعد عرض مسلسل بين السما والأرض يكون في تمام الساعة 11.30 مساءً على قناة (on) دراما فيما تعاد الحلقة عند الساعة 05:15 صباحا بمعدل حلقتين أسبوعيا.

ويشارك في مسلسل بين السما والأرض مع هاني سلامة، الفنانة درة ويسرا اللوزي، علما أنه يتكون من خمس حلقات فقط، ويتواصل عرضه حتى منتصف الشهر الهجري "رمضان".

كما أن مسلسل بين السما والأرض من إخراج المخرج محمد العدل وكتابة المؤلف نجيب محفوظ، حيث يستعرض قصة الفيلم بطريقة أجمل وأكثر قربا إلى الواقع الحالي.

مسلسل بين السما والأرض:

ويمكن مشاهدة مسلسل بين السما والأرض عبر ضبط تردد قناة أون دراما على القمر الصناعي نايل سات، 10853 ومعدل ترميز 27500 والاستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح الخطأ الراهن 5/6 فقط.

يشار إلى أنه على الرغم من قلة عدد حلقات مسلسل بين السما والأرض إلا انه يحظى بمتابعة واسعة لدى المشاهدين في مصر والدول العربية؛ بسبب جمال قصته الواقعية.

#بين السما والأرض #مسلسل بين السما والأرض #مسلسلات رمضان 2021 #شهر رمضان

الأكثر قراءة اليوم

دحلان والبرغوثي مقابل أبومازن وهنية.. مؤشرات لحدوث مفاجأة بالانتخابات، فهل يتم إلغاؤها؟

شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 4 الرابعة كاملة 2021 مقلب رامز جلال مع ويزو

شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 4 الرابعة مع عماد فراجين

ًقناة إسرائيلية: غزة الساحة الأكثر تعقيدا في العالم.. وهذا ما سيحدث في المواجهة المقبلة

"القسام" تُعلن وفاة "الشهيد الحي" أحد أبطال عملية التلة الفرنسية

مقتل شقيقين من باقة الغربية بإطلاق نار في طولكرم فجر اليوم

قطاع غزة الأكثر لهيبا.. موجة حر شديدة قادمة الى فلسطين

الأخبار الرئيسية

الجيش الاسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه الغلاف

بيبي

واشنطن توجه رسالة شديدة اللهجة لـ"اسرائيل" بسبب ايران.. إليك تفاصيلها

إدارة بايدن لا تمانع بتأجيل الانتخابات.. وفوز حماس يبدد بشكل كامل آفاق التوصل لحل الدولتين

"اليد التي أشعلت النار تريد إطفاءها": هل أرادت إسرائيل تشويه سمعة مبعوث بايدن وتحدي “دول الاتفاق”؟

حماس تكشف سبب تسمية قائمتها "القدس موعدنا".. ماذا قالت عن صفقة تبادل الاسرى؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية