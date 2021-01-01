شاهد.. برنامج قلبي اطمأن مع غيث الحلقة 5 الخامسة في رمضان 2021

الرياض / سما

عرضت القناة الناقلة برنامج قلبي اطمأن مع غيث الحلقة 4 الرابعة في رمضان 2021 بعنوان إصلاحيات حيث تم استهداف في هذه الحلقة مركزا لسجن الأحداث والذي يفتقر لأدنى الاحتياجات الأساسية للنزلاء.

في برنامج قلبي اطمأن الحلقة الرابعة زار غيث الإمارات هذا المركز ومكان نوم الزلاء فيه ليجد أن مكان النوم ليس فيه لحاف أو أو غطاء يغطون بها أنفسهم ولا حتى وسادة يضع الشخص رأسع عليها عند النوم.

أحد المتواجدين في المركز أكد أن الفراش المتواجد لم يتغير منذ 8 سنوات والبعض ينامون بدون فراش وبعضهم ينام كل اثنين في مكان واحد، حيث يتواجد في هذا المركز 230 طفل أو شاب لديهم فقط 3 حمامات.

وتم فتح مشروع بسيط لمجموعة من الشباب الذين خرجوا من الأحداث كدعم لهم ولتوفير دخل لعائلاتهم وليشغلوا أوقاتهم بعمل ينفعهم في هذه الفترة، كما تم إصلاح الحمامات وتقديم كل ما يلزم المتواجدين فيه.

وفي بلد آخر، زار غيث مركزا جديدا، مسجون فيه أشخاص بسبب مجموعة أحكام منها سرقة وعصابات ومخدرات وجرائم أخرى، وفيه ورشة لتعليم صيانة الدراجات وهي فكرة مهمة جدا بالمؤسسات الإصلاحية.

وقدّم غيث مساعدة لأحد السجناء عبارة عن مبلغ من المال سيبقى عند إدارة السجن ليفتتح مشروع له بعد خروجه من السجن بعد حوالي عام، لكي يساعد أهله ونفسه ولا يعود لما كان عليه في السابق.

كما قدّم غيث من خلال برنامح قلبي اطمأن مساعدة لشاب يتيم يقيم في السجن بسبب قضية ضرب، حيث تم تقديم مبلغ مالي ليفتتح مشروع خاص به يناسبه عند عودته إلى أهله في لحظات جياشة غلب عليها البكاء.