شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 4 الرابعة كاملة في رمضان 2021

دمشق / سما

أعلن شركة قنبص للإنتاج والتوزيع الفني والتلفزيوني، يوم الجمعة، عن مسلسل باب الحارة الجزء 11 الحلقة 4 الرابعة التي تعرض بعد قليل مجانا من خلال المنصات في مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 4 تبث رسميا عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القدس ودمشق وعمان والقاهرة، التاسعة لدى المتابعين وفق وقت مكة المكرمة والدوحة والكويت والدوحة وطرابلس والخرطوم.

وعلى الرغم من أنه لم يصل إلى الرقم المطلوب إلا أن مسلسل باب الحارة ما زال يحافظ على نسبة معقولة من المتابعين لا سيما في فلسطين وسوريا وليبيا وعدد من الدول العربية خصوصا عند الصغار.

ولا تزال أحداث باب الحارة تتطور يوميا مع تماشي الحلقات في إطار مشوق جدا، حيث يعرف أبو عزام كبيرة الحارة الشخص الذي قتل ابنه ويريد أن ينتقم له ويعيد حقه في أسرع وقت ممكن.

باب الحارة 11 الحلقة 4:

واستمر زهير رمضان أبو جودت في الصمود بمسلسل باب الحارة الأمر الذي فشل فيه غالبية النجوم طوال السنوات الماضية، إذ بقي من عام 2006 حتى يومنا هذا من أبطال العمل الدرامي.

وأضيف أخيرا إلى أبي جودت نجاح سفكوني وسلمى المصري وقاسم ورنا أبيض ونظلي الرواس ورضوان عقيلي وتيسير ادريس وجلال شموط وأبو النار وسحر فوزي وعبير شمس الدين.

ويشارك في باب الحارة 11 أيضا، صالح الحايك وهدى شعراوي وأيمن بهنسي ومحمد قنوع وزامل الزامل وباسل حيدر وغسان عزب ورائد مشرف ومري علي وأمية ملص ورنا جمور وتولاي هارون.