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شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 4 الرابعة كاملة 2021 مقلب رامز جلال مع ويزو

الجمعة 16 أبريل 2021 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 4 الرابعة كاملة 2021 مقلب رامز جلال مع ويزو



الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا في أنحاء العالم، رابط مشاهدة برنامج رامز طار عقله 2021 الحلقة 4 الرابعة حيث تعرض قناة إم بي سي مصر (masr) بعد قليل مقلب رامز جلال الجديد مع الفنانة ويزو.

رامز طار عقله حلقة اليوم تستضيف الممثلة ويزو التي اشتهرت الفترة الماضية من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال الفنية لا سيما ظهورها المتكرر في مسرح مصر مع القدير أشرف عبد الباقي.

واكتسبت ويزو شعبية واسعة في الشارع المصري والعربي عموما على الرغم من الوزن الزائد لديها، إذ أضحى ذلك سببا في طلبها من قبل المنتجين والنجوم كي تشارك معهم في الأعمال الدرامية.

وينتظر الجمهور حلقة ويزو مع رامز جلال، إذ كانت أبرز الشخصيات في البرومو الترويجي الذي نشر قبل بداية الشهر الفضيل، خصوصا حينما سقطت من أعلى الطائرة إلى الأسفل بشكل غريب.

رامز طار عقله مقلب ويزو:

وحققت الحلقة المنصرمة من رامز طار عقله نسب مشاهدات عالية جدا في مصر والوطن العربي، لأن الضيف كان المثير للجدل الفنان والمطرب الشعبي حمو بيكا برفقة إحدى الراقصات الأجانب.

ولم تخلو حلقة بيكا من القفشات والافيهات التي تبقى كما كل عام مستمرة معه حتى الموسم الجديد، علما أن ضيوف البرنامج الذي عرفوا حتى الآن هم رمضان صبحي وأحمد سعد المطرب.

ويعد رامز طار عقله وفق الأرقام التي تنشر عبر الموقع المخصصة، أكثر برنامج عربي يحقق متابعة حتى اللحظة، إذ لم ينجح أي نجم آخر أن يزيح الستار عنه وأن يبعده من طريق المشهد الرمضاني.

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