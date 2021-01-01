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موعد عرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان والقنوات الناقلة في شهر رمضان 2021

الخميس 15 أبريل 2021 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد عرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان والقنوات الناقلة في شهر رمضان 2021



الرياض / سما

كشفت وسائل إعلام عربية، عن موعد عرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان في شهر رمضان المبارك 2021، مؤكدة عدم صحة الانباء المتداولة حول وقف بثه طوال أيام الشهر الفضيل.

وقالت وسائل الإعلام إن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان في رمضان 2021 يكون مساء يوم الأربعاء (الساعة الثامنة) من كل أسبوع على قناة (atv) باللغة التركية، قبل أن يتم ترجمته إلى العربية في وقت لاحق.

وأشارت إلى أن المواقع التي تعمل على دبلجة وترجمة المسلسلات التركية على رأسها المؤسس عثمان حتى وقتنا الحالي هي سينما كلوب وأكوام وعرب سيد بالإضافة إلى منصة قصة عشق.

واستمر المؤسس عثمان في تصدر وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من الضخ الفني الكبير في شهر رمضان، إذ يحمل رسالة وفكرة استمرت في الوصول إلى الجمهور العربي العريض.

مسلسل المؤسس عثمان في رمضان 2021:

وخلال الساعات الماضية برز اسم مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 54 كاملة مترجمة للغة العربية على سطح المنصات الاجتماعية لا سيما تويتر في الكويت والسعودية والأردن ودول أخرى.

ويدل ذلك على افتقار المسلسلات المعروضة حاليا للمادة الدسمة القادرة على استقطاب الجمهور خاصة مع اعتماد شركات الانتاج على أفكار لا ترتقي من وجهة نظرهم إلى أفكارهم.

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