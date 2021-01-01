رابط قناة ذكريات بث مباشر لمشاهدة مسلسلات رمضان 2021

الرياض / سما

ننشر لكم متابعي وكالة سما الإخبارية في السعودية رابط مشاهدة قناة ذكريات بث مباشر المتوفر على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي لا سيما مع شهر رمضان المبارك.

رابط قناة ذكريات مباشر يحظى بأهمية بالغة بالنسبة للمشاهدين عقب الإفطار خصوصا كون القناة السعودية تسلط الضوء على الوضع في المملكة على كل الأصعدة بالماضي.

وأبرز ما يميز قناة ذكريات هو المسلسلات الرمضانية التي تبثها للمشاهدين من دول الخليج، إذ تفضل الابتعاد عن الأعمال الدرامية الفنية التي تنتج حاليا وتركز على القديمة.

وتخلو المسلسلات القديمة من أي مشاهد قد تؤثر على الصيام إذ يقوم الممثلون بأدوار هادئة بعيدا عن الإثارة التي يقوم بها المنتجون في الوقت الحالي لتحقيق المشاهدات.

قناة ذكريات مباشر يوتيوب:

ولاحظنا من خلال متابعة قناة ذكريات هو نقل صلاة التراويح من العقود الماضية، إذ يظهر جمال وروعة الحرم المكي بالتصوير والإضاءة القديمة وحضور ملايين المسلمين.

ومن أبرز مسلسلات قناة ذكريات، خلك معي الجزء الأول، طاش ما طاش، نوادر العرب، بابا فرحان، اليتيم، عذاريب، صور اجتماعية، دمعة عمر، بالإضافة إلى العشرات من الأعمال الفنية الجميلة.

كما تعرض قناة ذكريات يوميا في رمضان برنامج فوازير للصغار، حروف جيع الحلقات، ألغاز رمضان، على مائدة الإفطار، مسابقة الشهر الفضيل بالإضافة إلى العديد من البرامج الهادفة.