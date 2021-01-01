مسلسل قناديل رمضان الحلقة 3 و 4 وجميع الحلقات كاملة - قناة ذكريات مباشر

الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا في المملكة العربية السعودية وجميع دول الخليج والعربية، رابط مشاهدة مسلسل قناديل رمضان الحلقة 3 الثالثة والرابعة 4 وجميع الحلقات كاملة بدون إعلانات مدفوعة.

مسلسل قناديل رمضان الحلقة 3 عرضت على قناة ذكريات السعودية المختصة عبر النايل سات ويوتيوب استكمالا للأحداث التي شهدتها الثانية التي تم بثها للمتابعين الليلة الماضية بشكل مجاني.

وبدأت الحلقة الثانية من قناديل رمضان أثناء وجود الجميع لدى جزار يبيع اللحم مقابل 20 ريال سعودي للكيلو الواحد حيث وقع خلاف حاد بين البائع والزبائن بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

وبدأ البائع بتبرير ارتفاع السعر للزبون الذي رفض أن يدفع العشرين ريالا له إذ قدم له محاضرة وشرح طويل حول الأسباب التي دفعتهم من أجل رفع السعر على المواطنين الفقراء في الغالب.

مسلسل قناديل رمضان:

وتدخل زبون آخر وطلب منهم الهدوء وأن يتعاملوا بالحسنى في شهر رمضان، فيما قال آخر إن الدولة توفر للجزارين اللحوم بسعر رخيص لكنهم يستغلون الأوضاع وغياب الرقابة كي يرفعونه.

واستمر العم مشهور في الثبات على السعر وأكد أنه لم يخطئ ويريد البيع بهذا السعر دون أن ينزل أي ريال قبل أن يرضخ لأحدهم ويبيعه بالتسعيرة المعلنة من قبل الجهات الحكومية.

يشار إلى أن حلقات مسلسل قناديل رمضان تحقق نسبة مشاهدة عالية على المنصات الإلكترونية التابعة لقناة ذكريات، إذ يفضل المتابعون في الشهر الفضيل التوجه للأعمال الفنية القديمة.