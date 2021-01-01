شاهد.. برنامج قلبي اطمأن مع غيث الحلقة 3 الثالثة في رمضان 2021

الرياض / سما

تنشر وكالة سما لمتابعيها الكرام في العالم العربي والاسلامي، برنامج قلبي اطمأن مع غيث الجزء الرابع الحلقة 3 الثالثة الذي يقدم مساعدات للمحتاجين طيلة شهر رمضان المبارك للعام 2021 - 1442.

برنامج قلبي اطمأن الموسم الرابع الحلقة 3 يعتبر من البرامج ذات نسب المشاهدة والمتباعة المرتفعة جدا، حيث يتصدر قائمة الأعلى تداولا في منصات التواصل الاجتماعي بالعديد من الدول العربية والاسلامية.

وتميز برنامج قلبي اطمأن بتوزيع الخير في رمضان على مدى 3 أعوام ماضية، ويستهدف الفقراء والمحتاجين بجميع بلدان العالم الذين هم في أمس الحاجة لمساعدة تعينهم وتساعدهم في ظروف حياتهم الصعبة.

ويعرض البرنامج على قناة MBC1 في الساعة 4.20 عصرًا بتوقيت القاهرة، وعلى قناة أبوظبي في الساعة الرابعة عصرًا، وتصل مدة عرض برنامج قلبي اطمأن الموسم الرابع إلى 20 دقيقة.

قلبي اطمأن 2021 الحلقة الثالثة:

برنامج قلبي اطمأن من إنتاج دولة الإمارات، ويعد من أشهر برامج الخير التي تقدم المساعدات للمحتاجين بمختلف دول العالم، دون الاقتصار على دولة أو منطقة بعينها، منها دول فقيرة بأفريقيا وآسيا.

ويدرس القائمون على البرنامج 30 حالة اجتماعية تعيش بظروف صعبة لاستهدافها، من خلال تقديم المساعدة لهم على مدار ثلاثين حلقة بشهر رمضان، ويهدف البرنامج لإسعاد أكبر قدر ممكن من المحتاجين.

وفي بعض الحالات التي يستهدفها برنامج قلبي اطمأن، عمل غيث على توفير طريقة لمساعدة المتعسرين والمحتاجين بشكل دائم من أجل الحصول من خلالها على رزقهم وقوت يومهم بشكل دائم.