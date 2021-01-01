  1. الرئيسية
  2. سيارات

شاهد.. برنامج قلبي اطمأن مع غيث الحلقة 3 الثالثة في رمضان 2021

الخميس 15 أبريل 2021 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. برنامج قلبي اطمأن مع غيث الحلقة 3 الثالثة في رمضان 2021



الرياض / سما

تنشر وكالة سما لمتابعيها الكرام في العالم العربي والاسلامي، برنامج قلبي اطمأن مع غيث الجزء الرابع الحلقة 3 الثالثة الذي يقدم مساعدات للمحتاجين طيلة شهر رمضان المبارك للعام 2021 - 1442.

برنامج قلبي اطمأن الموسم الرابع الحلقة 3 يعتبر من البرامج ذات نسب المشاهدة والمتباعة المرتفعة جدا، حيث يتصدر قائمة الأعلى تداولا في منصات التواصل الاجتماعي بالعديد من الدول العربية والاسلامية.

وتميز برنامج قلبي اطمأن بتوزيع الخير في رمضان على مدى 3 أعوام ماضية، ويستهدف الفقراء والمحتاجين بجميع بلدان العالم الذين هم في أمس الحاجة لمساعدة تعينهم وتساعدهم في ظروف حياتهم الصعبة.

ويعرض البرنامج على قناة MBC1 في الساعة 4.20 عصرًا بتوقيت القاهرة، وعلى قناة أبوظبي في الساعة الرابعة عصرًا، وتصل مدة عرض برنامج قلبي اطمأن الموسم الرابع إلى 20 دقيقة.

قلبي اطمأن 2021 الحلقة الثالثة:

برنامج قلبي اطمأن من إنتاج دولة الإمارات، ويعد من أشهر برامج الخير التي تقدم المساعدات للمحتاجين بمختلف دول العالم، دون الاقتصار على دولة أو منطقة بعينها، منها دول فقيرة بأفريقيا وآسيا.

ويدرس القائمون على البرنامج 30 حالة اجتماعية تعيش بظروف صعبة لاستهدافها، من خلال تقديم المساعدة لهم على مدار ثلاثين حلقة بشهر رمضان، ويهدف البرنامج لإسعاد أكبر قدر ممكن من المحتاجين.

وفي بعض الحالات التي يستهدفها برنامج قلبي اطمأن، عمل غيث على توفير طريقة لمساعدة المتعسرين والمحتاجين بشكل دائم من أجل الحصول من خلالها على رزقهم وقوت يومهم بشكل دائم.

#قلبي اطمأن #غيث #برامج رمضان 2021 #غيث الامارات #برنامج قلبي اطمأن #قلبي اطمأن الحلقة 1 #قلبي اطمأن الجزء 4 #الجزء الرابع

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام الحكومي بغزة يوضح: هل سيتم تشديد الاجراءات الحالية لمواجهة تفشي كورونا؟

شاهد الصور : أردوغان وزوجته ضيوفا على مائدة إفطار مواطن بسيط

تقرير مخابراتي أمريكي : 3 دول عربية مهددة بالانهيار في 2021

اسطنبول : نقل د. أحمد يوسف إلى المستشفى بعد تدهور صحته جراء اصابته بكورونا

القدوة:سألتقي حماس والجهاد.. ومروان البرغوثي سيترشح للرئاسة الفلسطينية

شاهد.. مسلسل الكندوش الحلقة 2 الثانية في رمضان 2021 بطولة أيمن زيدان

حسين الشيخ: لن نسمح بان يكون ثمن الانتخابات سياسيا التنازل عن القدس

الأخبار الرئيسية

"يسرائيل هيوم" عن فرص إمكانية التوصل لصفقة تبادل أسرى: دولة شرق أوسطية قادرة على احداث اختراق!

0

شاهد.. خليل الحية: لا تنازل عن إجراء الانتخابات في مدينة القدس.. وقدمنا عدة مقترحات بشأنها

محكمة قضايا الانتخابات: تأجيل البت في الطعون المقدمة للمحكمة

سفينة

(أ ف ب): إسرائيل تلعب بالنار.. والبحر ميدان المواجهة الجديدة بين تل أبيب وطهران

إسرائيل تُقِّر بعجزها في مُواجهة الطائرات بدون طيّارٍ ومراقب الدولة يحذر ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية