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ريتشارد جير: لن يكون للإسرائيليين منزل حتى يحصل الفلسطينيون على منزل

الأربعاء 14 أبريل 2021 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريتشارد جير: لن يكون للإسرائيليين منزل حتى يحصل الفلسطينيون على منزل



القدس المحتلة / سما /

دعا الممثل الأمريكي ريتشارد جير إلى التعاطف والتسامح والحب لمداواة آلام الإسرائيليين والفلسطينيين حتى يتمكنوا من المضي قدمًا في عصر السلام.

وبحسب جيروزاليم بوست، قال ريتشارد جير في شريط فيديو ."نحن نعلم أن المزيد من الكراهية والغضب لن يخرجنا أبدًا من هذا".

جاء ذلك، خلال استضافته المنظمات اليسارية غير الحكومية "مقاتلون من أجل السلام '' ومنتدى الآباء والأمهات '' ، شارك في استضافته الإسرائيليين والفلسطينيين الذين فقدوا اقاربهم إما في الحرب أو خلال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ودعا جير المشاركين إلى خلق عالم يمكن للأطفال أن يكبروا فيه دون خوف، وأضاف جير: "إلى أن يحصل الفلسطينيون على منزل، لن يكون للإسرائيليين منزل". 

#الممثل الأمريكي ريتشارد جير #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي #الفلسطينيين #اسرائيل #الحروب

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