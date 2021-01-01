شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 2 الثانية كاملة مع أبو الفراجين

عمان / سما

ننشر لكم متابعينا في كل أنحاء العالم رابط مشاهدة برنامج مسلسل وطن ع وتر 2021 الحلقة 2 الثانية وذلك بعد نجاح كبير حصدته الأولى التي عرضت على الشاشة ومواقع التواصل أمس.

وطن ع وتر الحلقة 2 في رمضان 2021 حققت ما يزيد عن 230 ألف مشاهدة على يوتيوب فقط، بالإضافة إلى مئات الآلاف على فيسبوك وقناة رؤيا كوميدي والشركة الراعية لهذا العمل.

وواصل عماد فراجين مع الفنان محمد الطيطي وآخرين من النجوم الأردنيين والفلسطينيين في تناول المشاكل الاجتماعية والسياسية بشكل كوميدي ساخر يصل للجمهور بسرعة دون جواجز.

وحملت الحلقة الأولى من وطن ع وتر عنوان بياع الخضرا، إذ تحدثت عن هذه المهنة العريقة في المجتمع العربي وكيف يواجه ثقل الباعة والمشترين لا سيما في ظل الظروف الحالة الصعبة.

وطن ع وتر الحلقة 2 الثانية:

وكان أبو الفراجين مع الطيطي يبيعون الخضار في شهر رمضان حيث بدأت بظهور للفنانة مريم أثناء حديثها مع جارتها حول العزائم في الشهر الفضيل ومن يكون له السبق في ذلك.

ولم يستطع عماد فراجين من الحصول على راحته في بيته بعدما حضرت جارته للزيارة أثناء وجوده في الحمام، إذ ظهرت زوجته بشكل مهرج بسبب عدم قدرته على الصمود أكثر من ذلك.

ويشارك في العمل الفنانة لأول مرة ناريمان عبد الكريم والنجم معتصم الفحماوي ومحمد القضاة ونادين إبراهيم وهاجر، وخالد قواسمة علما أن كل الحلقات من تأليف الموهوب عماد فراجين.