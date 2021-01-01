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شاهد.. برنامج قلبي اطمأن مع غيث الجزء الرابع الحلقة 1 الأولى في رمضان 2021

الثلاثاء 13 أبريل 2021 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. برنامج قلبي اطمأن مع غيث الجزء الرابع الحلقة 1 الأولى في رمضان 2021



الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا في كل مكان، برنامج قلبي اطمأن مع غيث الجزء الرابع الحلقة 1 الأولى التي عرضت اليوم الثلاثاء الاول من شهر رمضان المبارك للعام 2021 - 1442.

 برنامج قلبي اطمأن الموسم الرابع الحلقة 1 حققت كما هو متوقع نسب مشاهدة عالية، إذ تصدر قائمة الأعلى تداولا في منصات التواصل الاجتماعي بالعديد من الدول العربية.

ولا يحقق قلبي اطمأن متابعة جيدة في الإمارات فحسب كون جميع القائمين على العمل إماراتيي الجنسية، لكن في مختلف البلدان الإسلامية والعربية وجميع أنحاء العالم.

ويقدم غيث نفسه كما المواسم الثلاثة المنصرمة كمثال للمواطن العربي الصالح الذي يعمل على مساعدة الآخرين دون مقابل مع الحرص على عدم الظهور بشكله مباشرة.

قلبي اطمأن 2021:

ولا يزال غيث مقدم قلبي اطمأن اللغز السنوي الذي يحير الأشخاص الفضوليين الراغبين في التعرف على شخصية هذا الإنسان الذي يقدم الخير للمواطنين بشكل جميل ومجاني.

وقال غيث في مستهل الحلقة الجديدة : "عوددناكم أ تكون الحلقة الأولى شرح للمبادرات والموسم الجديد، لكن هذا العام نترككم كي تكتشفوا كل شيء بأنفسكم لأن الموسم كان صعب جدا".

وأضاف غيث أن قلبي اطمأن فيه أشياء جميلة هذا العام، إذ كان العمل شاقا لكن فيه خير كبير وهذا المكان الذي أقف فيه هو الموقف الأخير الذي تم التصوير فيه للجزء الرابع.

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