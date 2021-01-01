شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 1 الأولى كاملة بطولة عماد فراجين

عمان / سما

ننشر لكم متابعينا في فلسطين والأردن وكل العالم، رابط مشاهدة برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 1 الأولى المقرر عرضها عند الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وطن ع وتر 2021 الحلقة الأولى تكون أمامكم بعد الإفطار مباشرة، إذ يظهر أبو الفراجين مجددا على شاشة رؤيا ومنصاتها المختلفة المميزة في وسائل التواصل الاجتماعي والمباشر.

وتعرض رؤيا ضمن ساعة كوميديا مسلسل أو برنامج وطن ع وتر الذي يحصد أعلى المشاهدات في السنوات المنصرمة الأمر الذي أدى إلى مواصلة عرضه على الشاشة الأردنية.

كما يوجد لدى القناة العديد من المسلسلات والأعمال الرمضانية إلا أن الأنظار تتجه نحو عماد فراجين وطبيعة المحتوى الساخر الذي سيقدمه إلى الجمهور في الموسم الحالي.

طن ع وتر 2021:

ورغم المطالبات العديدة بعودة طاقم العمل القديم الذي يتضمن الفنانة الفلسطينية منال عوض مع إضافة الجديد إليه كي يصبح خليطا مميزا قادرا على إيصال الصورة والابتسامة للمشاهد.

وعمل أبو الفراجين في الأيام المنصرمة على الترويج للحلقات الشيقة القادمة من وطن ع وتر حيث ظهر في كثير من المشاهد برفقة زميله الطيطي والفحيماوي وغيرهم.

يشار إلى أنه يمكنك مشاهدة وطن ع وتر 2021 من خلال عدة طرق أبرزها تحميل تطبيق رؤيا أو المتابعة على شاشة التلفزيون من خلال ضبط التردد الحالي لها أو يوتيوب.