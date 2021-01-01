  1. الرئيسية
  2. صحة

شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 1 الأولى كاملة بطولة عماد فراجين

الثلاثاء 13 أبريل 2021 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 1 الأولى كاملة بطولة عماد فراجين



عمان / سما

ننشر لكم متابعينا في فلسطين والأردن وكل العالم، رابط مشاهدة برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 1 الأولى المقرر عرضها عند الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وطن ع وتر 2021 الحلقة الأولى تكون أمامكم بعد الإفطار مباشرة، إذ يظهر أبو الفراجين مجددا على شاشة رؤيا ومنصاتها المختلفة المميزة في وسائل التواصل الاجتماعي والمباشر.

وتعرض رؤيا ضمن ساعة كوميديا مسلسل أو برنامج وطن ع وتر الذي يحصد أعلى المشاهدات في السنوات المنصرمة الأمر الذي أدى إلى مواصلة عرضه على الشاشة الأردنية.

كما يوجد لدى القناة العديد من المسلسلات والأعمال الرمضانية إلا أن الأنظار تتجه نحو عماد فراجين وطبيعة المحتوى الساخر الذي سيقدمه إلى الجمهور في الموسم الحالي.

طن ع وتر 2021:

ورغم المطالبات العديدة بعودة طاقم العمل القديم الذي يتضمن الفنانة الفلسطينية منال عوض مع إضافة الجديد إليه كي يصبح خليطا مميزا قادرا على إيصال الصورة والابتسامة للمشاهد. 

وعمل أبو الفراجين في الأيام المنصرمة على الترويج للحلقات الشيقة القادمة من وطن ع وتر حيث ظهر في كثير من المشاهد برفقة زميله الطيطي والفحيماوي وغيرهم.

يشار إلى أنه يمكنك مشاهدة وطن ع وتر 2021 من خلال عدة طرق أبرزها تحميل تطبيق رؤيا أو المتابعة على شاشة التلفزيون من خلال ضبط التردد الحالي لها أو يوتيوب.

#عماد فراجين #وطن ع وتر #وطن ع وتر 2021 #مسلسلات رمضان #وطن ع وتر الحلقة 1 #وطن ع وتر الحلقة الأولى #وطن على وتر

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 1 الأولى كاملة 2021 مقلب رامز جلال مع أحمد سعد

لهذا السبب .. حماس ابلغت الوفد المصري إمكانية تفجّر الأوضاع في غزة ميدانيا وعسكريا

شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 1 الأولى كاملة بطولة عماد فراجين

مواعيد عرض مسلسل الكندوش والقنوات الناقلة 2021 بطولة أيمن زيدان

غزة : رجل أعمال يسامح المدينين له بمبلغ 4 ملايين شيكل

استهداف سفينة إسرائيلية بالقرب من إمارة الفجيرة

بعد مماطلة طويلة .. نتنياهو يوافق على طلب الأردن

الأخبار الرئيسية

الرجوب: الانتخابات ستجرى في مواعيدها ولن يكون تلاعب.. وهناك موقف وطني موحد حول ثلاث ركائر!

بايدن

صحيفة عبرية تتساءل: هل تتجه إسرائيل إلى مواجهة حتمية مع الولايات المتحدة؟

سفينة

استهداف سفينة إسرائيلية بالقرب من إمارة الفجيرة

أوقاف غزة تُصدر تنويهًا مهمًا يتعلق بإجراءات السلامة في الصلوات

كورونا غزة

صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية.. وتكشف عن خطة وضعت مؤخرًا للتمدد المتدحرج!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية