مواعيد عرض مسلسل الكندوش والقنوات الناقلة 2021 بطولة أيمن زيدان

القاهرة / سما

تحرص وكالة سما الإخبارية على تزويد متابعيها بمواعيد أجمل المسلسلات الرمضانية التي يرغب الجميع في مشاهدتها خلال أيام شهر رمضان المبارك، من ضمنها مسلسل الكندوش.

يبث مسلسل الكندوش على قنوات قناة الظفرة وقناة LBC اللبنانية، وذلك في اطار نقل جميع مسلسلات رمضان 2021.

وحول موعد عرض مسلسل الكندوش على هذه المحطات سيكون في الساعة 9 ليلاً.

كما يعرض مسلسل الكندوش على قناة الفجيرة عند الساعة الـ 20:00 ليلاً، على أن تعاد الساعة الـ 02:00 صباحاً بتوقيت فلسطين وسوريا ولبنان والسعودية والأردن، والـ 21:00 ليلاً، على أن تعاد الساعة الـ 03:00 بتوقيت مصر طيلة شهر رمضان المبارك 2021 .

مسلسل الكندوش يبث ايضا من خلال على قناة سوريا دراما، في تمام الساعة الـ 20:05 م، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الـ 04:00 ص بتوقيت فلسطين وسوريا ولبنان والسعودية والأردن، والـ21:05 م.

وتكون الإعادة على سوريا دراما في تمام الساعة الـ 05:00 ص بتوقيت مصر والسودان .

ويعتبر مسلسل الكندوش من الأعمال الدرامية السورية المنتظرة لانه يشهد عودة اسماء كبيرة للظهور مجددا في السباق الرمضاني على رأسهم النجم أيمن زيدان وأيضا ام محمود وغيرها الكثير من الأسماء اللامعة.