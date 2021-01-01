شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 1 الأولى كاملة 2021 مقلب رامز جلال مع أحمد سعد

الرياض / سما

كشفت قناة MBC مصر وقناة 5 MBC عن تفاصيل بث برنامج المقالب الرمضاني للفنان المصري "رامز جلال " المعروف باسم "رامز عقله طار" طيلة أيام شهر رمضان المبارك .

وذكرت القناة أن الرنامج سيتم بثه في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن وسوريا، والـ 8:30 بتوقيت مصر والسودان على قناة ام بي سي مصر وقناة ام بي سي 5 .

وقبل أيام، نشرت فضائية MBC مصر "برومو" الإعلان الدعائي لبرنامج "رامز عقله طار" الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال خلال رمضان المقبل.

وكان واضحا خلال الإعلان أن المقلب هذا العام سيكون ركوب الضيوف إحدى الألعاب الكهربائية المرتفعة، ليفاجأوا بأن اللعبة معطلة، فيُلقى بهم فوق، وبعد السقوط من ارتفاع شاهق تبدأ نوبات الفزع والصراخ.

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وتحدث رامز جلال، في البرومو الرسمي: "الرعب أنواع.. وأنا بفضل أقوى نوع.. والخطر مستويات.. وأنا دايما باختار أعلى مستوى.. مبعرفش أكون غير في التوب ليفل".

كما يكون في البرومو الرسمي أحمد مالك ومحمد هنيدي وهما يصرخان بأنهما لا يحبان رامز جلال، وتقوم ويزو بضربه، بينما يصرخ فيه الجميع غاضبين، مع الاستعانة بصفارة لكتم الألفاظ الخارجة.

وأبرز النجوم الذين ظهروا في البرومو النجم رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، والممثلة دينا الشربيني والمغني حمو بيكا وأحمد سعد وطليقته الممثلة سمية الخشاب وجنش والعديد من النجوم