أبو سيف يستنكر اعتقال الكاتبة مشاقي

رام الله / سما /

استنكرت وزارة الثقافة الفلسطينية على لسان وزيرها الروائي عاطف أبو سيف، إقدام الاحتلال على اعتقال الكاتبة الشابة شمس مشاقي، اليوم الاثنين، من قرية ياصيد بمحافظة نابلس.

وقال وزير الثقافة: إن هذا الاعتقال يأتي ضمن سياسة التنكيل والقمع التي يمارسها الاحتلال يوميا بحق أبناء وبنات شعبنا.

وأضاف أن استهداف الاحتلال للكتاب والأدباء الفلسطينيين هو استهداف دائم للجبهة الثقافية وللأقلام الوطنية المناضلة التي تفضح الاحتلال وممارسته بحق شعبنا وتفضح روايته الكاذبة، رواية التزوير والطمس التي يسعى الاحتلال دائما لتزويرها.

يذكر أن الكتابة مشاقي صدر لها باكورة أعمالها كتاب "سيزيف" وهو عبارة عن مجموعة رسائل ونصوص أدبية في العام 2020.