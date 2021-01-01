  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة الأطباء تتخذّ خطوات تصعيدية جديدة

الإثنين 12 أبريل 2021 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الأطباء تتخذّ خطوات تصعيدية جديدة



رام الله / سما /

أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، مساء يوم الإثنين، عن خطوات تصعيدية جديدة، اتجاه تعامل الحكومة الفلسطينية مع مطالب الأطباء.

وقالت النقابة في بيان صحفي: "يمنع منعا باتًا التعامل مع نظام البصمة للدخول والخروج لجميع الأطباء بمن فيهم المناوبين تحت طائلة المسؤولة النقابية".

وأضاف النقابة: "على جميع الزملاء بمن فيهم المدراء واللجان الطبية وأطباء العقود والامتياز، عدم التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية بما فيها مراكز السحب والفرز والطوارئ والولادة الأمنة والتطعيم والطب الوقائي، حتى إشعار آخر".

ودعت إلى عدم التوجه بشكل نهائي لمبنى وزارة الصحة في نابلس ومبنى وزارة الصحة في رام الله حتى إشعار آخر، بينما تعمل المستشفيات بما فيها مستشفيات (كورونا) بالمناوبين فقط والتعامل مع الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة، منوهة في الوقت ذاته إلى أن اقسام الولادة تعمل بالمناوبين والتعامل مع الحالات الطارئة فقط.

وتابعت: "يتم التعامل مع مرضى غسيل الكلى والأورام والدم فقط"، مؤكدة على عدم مشاركة الأطباء بأي فعالية أو لجان أو ورشات عمل تدعو لها الحكومة أو وزارة الصحة.

وفي ختام باينها، أكّدت على عدم مشاركة الأطباء بأي فعالية أو لجان أو ورشات عمل تدعو لها الحكومة أو وزارة الصحة.

#نقابة الاطباء

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما سنفعله إن فازت حماس ..أبو ركن: أبو مازن "شريك" وكان يجب التعامل معه بصورة مختلفة

اسعار العملات مقابل الشيكل

جيروزاليم بوست: فتح تفشل في محاولة منع منافسيها من خوض الانتخابات

على خطى والده.. محمد عادل إمام الأعلى أجرا في رمضان بمبلغ فلكي

شعرة تطيح برأس قيادي من "القاعدة".. كيف انتقمت "قارئة الفنجان" لذبح حبيبها؟

عوض الله كان ينسق مع الأمير حمزة منذ سنة وهكذا سيتم التعامل مع الأمير ..

نيويورك تايمز تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار منشأة نطنز النووية في ايران

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تسعى لعرقلة محادثات فيينا وتوجه إهانة لوزير الدفاع ألأميركي أثناء زيارته

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع.. اليك تفاصيلها

مفتي القدس والديار الفلسطينية: غدا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك

طالع: مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. والحكومة توجه رسالة للمواطنين

دول عربية تعلن غداً الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية