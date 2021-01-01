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الكسواني يوضِّح الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى

الإثنين 12 أبريل 2021 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكسواني يوضِّح الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

قال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني: "مجلس وزارة الأوقاف شرع بتعقيم المسجد الأقصى بالمواد الخاصة استقبالًا لشهر رمضان المبارك".

وأفاد في تصريح إذاعي مساء يوم الإثنين لـ"صوت القدس"، بأنه تم عقد اجتماعات مع لجنة الكشافة ومتطوعين لتنظيم صفوفهم خلال صلاة التراويح والجمعة والعشر الأواخر من رمضان، مضيفًا أنه تم توجيه إرشادات وتعليمات بضرورة ارتداء الكمامة واتخاذ جميع إجراءات الرقابة للحفاظ على سلامة المصلين ورواد الأقصى.

وأشار إلى أنه تم توفير كل ما يلزم للمصلين والوافدين للأقصى من خلال عيادات ميدانية مجانية متوزعة في جميع ساحات المسجد، منوهًا إلى أنه كان هناك برامج لصلاة التراويح لإقامتها حسب الأصول بالإضافة إلى برامج أخرى خلال نهار رمضان.

ودعا كل من يستطيع الوصول إلى الأقصى أن يشد الرحال إليه خلال شهر رمضان لحمايته من الهجمات التهويدية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

#المسجد الاقصى #الشيخ عمر الكسواني

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