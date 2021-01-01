الاعلام العبري : الرد العسكري الايراني على تفجيرات محطة "نطنز" النووية قادم

القدس المحتلة / سما /

قال عاموس يادلين مدير المخابرات العسكرية السابق للجيش الإسرائيلي إنه قلق بشأن البرنامج النووي الإيراني وذلك بعد انقطاع كبير للكهرباء أدى إلى توقف تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية الإيرانية.

وقال يادلين في تصريحات نقتها الاذاعة العبرية الرسمية "إن انقطاع كهرباء ناجم عن هجوم إلكتروني ولكنه لن يمثل مشكلة كبيرة إذا كان لدى إيران أنظمة احتياطية مثل مولدات الطاقة وسيكون مجرد رسالة إلى طهران".

وقال أنه إذا أصاب الهجوم المفترض أنظمة الطاقة الاحتياطية بالمنشأة “فسيكون أكثر خطورة” ومن المرجح أن تستغرق إيران عدة أشهر للتعافي منه.

وقال يادلين الذي يرأس معهد دراسات الأمن القومي: “لكن إذا تم اصابة جميع أجهزة الطرد المركزي البالغ عددها 6000 – القديمة والجديدة – فهذا إنجاز استثنائي”.

وقال يادلين إن المزيد من التسريبات في الأيام المقبلة ستكشف معلومات اضافية أضرار التي لحقت بالمنشأة مضيفا أن إيران لديها المعرفة اللازمة لمواصلة برنامجها النووي بغض النظر عن الأضرار.

وقال إن حملة “الضغط الأقصى” التي شنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم تبطئ جهود إيران النووية بل دفعتها إلى الأمام وأن إيران هي التي تحدد الشروط في المحادثات في فيينا بمطالبتها المتشددة بتخفيف كامل للعقوبات وأن “حملة الضغط الأقصى لم توقفهم بل فعلت العكس”.

وقال يادلين إن المخابرات والجيش الإسرائيلي يراقبان التطورات ولكن جهود البلاد الدبلوماسية ضعيفة مع تركيز نتنياهو على السياسة ومحاكمته وبينما لا تزال الحكومة غارقة في مأزق سياسي بعد انتخابات الشهر الماضي.

وقال محلل القناة 13 العبرية للشئون العسكرية ألون بن دافيد إن الضرر الذي لحق بنطنز يمكن أن يقوض النفوذ الإيراني في المحادثات مع الولايات المتحدة.

وقال: “في القنوات الأمنية والاستخباراتية أعرب مسؤولون أمريكيون عن رضاهم عن الأضرار التي لحقت بالمنشأة”.

وقال محلل القناة 12 للشئون العسكرية إيهود يعاري أنه مع تسريبات الموساد المفترضة لوسائل الإعلام العبرية التي يتبنى فيها المسؤولية عن حادثة نطنز “نقترب من اللحظة” حيث لن يكون أمام طهران خيار سوى الرد بضربة عسكرية.

وأشار يعاري إلى أن إيران ضبطت نفسها حتى الآن على الرغم من اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في نوفمبر 2020 والذي ألقت باللوم فيه على إسرائيل والضربات الإسرائيلية المتتالية في سوريا. وقال إن المخابرات الإسرائيلية أعربت قبل عدة أشهر عن مخاوفها من أن إيران وصلت إلى نقطة الغليان وقد تطلق هجوم قريباً.

وأضاف يعاري أنه على الرغم من النكسات المختلفة المنسوبة لإسرائيل إلا أن إيران واصلت إحراز تقدم في برنامجها النووي.

وقال إن تصريحات إيران بشأن حادثة الأحد تشير إلى أن المسؤولين هناك يعتقدون أن انقطاع الكهرباء كان هجومًا متعمدًا وأن لهم الحق في الرد موضحا "إذا وصفوا الحادث بـ”الإرهاب النووي، فهذا يعني أن أضرار لحقت بأجهزة الطرد المركزي ومخزونات اليورانيوم هناك” على حد قوله.