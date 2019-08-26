محكمة عوفر تحكم على طالب من بيرزيت بالسجن 22 شهراً وغرامة 4000 شيكل

القدس المحتلة/سما/

أصدرت محكمة الاحتلال في عوفر، الأحد، حكماً على الطالب في جامعة بيرزيت، أحمد خروف من رام الله، بالسجن الفعلي لمدة 22 شهراً وغرامة مالية قدرها 4000 شيكل.

واعتقل الطالب أحمد، بتاريخ 26/8/2019 ضمن حملة اعتقالات استهدفت طلاب الكتلة الإسلامية في بيرزيت وطالت ربحي كراجه، وشادي البرغوثي، ومروان البرغوثي، وإصرار معروف.

وعقب اعتقاله تم تحويله الى مركز تحقيق المسكوبية، حيث قضى في التحقيق ما يقارب 40 يوماً ومنع من لقاء محاميه مدة 24 يوماً.

وقالت الكتلة في بيان لها عقب اعتقال طلابها إن كل الاعتقالات والقمع والملاحقة لن تثني عزائم أبناء شعبنا، ولن ترضخ طلبة جامعة الشهداء عن تصدر العمل الوطني وأداء واجبهم تجاه قضايا شعبهم ونضاله.

وأوضحت الكتلة الإسلامية أن الاستهداف الصهيوني لكل أبناء شعبنا على اختلاف انتماءاتهم ينبغي أن يكون سببا إضافيا لوحدة الحال والموقف ورص الصفوف وترسيخ الوحدة الوطنية على قاعدة مواجهة الاحتلال ومقاومته بكل الوسائل والأشكال.