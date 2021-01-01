كميل أبو ركن: أبو مازن "شريك" وكان يجب التعامل معه بصورة مختلفة

القدس المحتلة/سما/

صرح منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية كميل ابو ركن خلال مقابلة قبل خروجة للتقاعدة بعد 40 عاما قضاها بالجيش وثلاث سنوات بمنصب المنسق "أن رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن "شريك" وكان يجب التعامل معه بصورة مختلفة".



وقال ابو ركن خلال المقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان" في تعليقه عن احتمالات ان تتمكن السلطة الفلسطينية بالنجاة في حال تخرج اسرائيل من المنطقة :"لقد اثبتوا وجودهم بشكل كاف بانهم قادرين على التعامل مع الامور هنا على أرض الواقع". وتابع :"ابو مازن شريك، لقد اثبت نفسه خلال فترة من الزمن انه ضد العنف". وفي اجابته ان كانت اسرائيل فوتت ابو مازن قال :"كان يجب علينا ان نتصرف معهم بشكل مختلف".

واكد ابو ركن في رده على السؤال ان كانت الاموال القطرية التي تدخل غزة لا تتسرب الى حماس، وقال :"الاموال القطرية التي تدخل الى غزة بموافقتنا لا تتسرب الى حماس، لقد انشأنا آلية تعمل بدقة، ويمكنني القول بشكل قطعي انه لا يوجد تقريبا اي تسريب لحماس".

وفي تطرقه الى مخطط الضم قال ابو ركن انه كانت لديه مخاوف من ان الامر "سيؤدي الى تصعيد وعنف يؤدي الى تغيير الاوضاع في السلطة الفلسطينية". وفي تطرقه الى حل الدولتين قال ان "المواطن العادي يحتاج الى اقتصاد وامن، هناك مؤشرات اننا نتجه الى حل الدولة الواحدة، هذا امر ليس مبالغ به، يوفر السيطرة" واشار ابو ركن الى الحاجة للمدى البعيد الى وجود كيان سياسي للسلطة الفلسطينية.

وتطرق ابو ركن الى الانتخابات التشريعية في السلطة الفلسطينية ومن المخاوف لفوز حماس وقال :"ان فازت حماس بالانتخابات، بدون ادنى شك لن نتواصل مع كيان فيه حماس، وسنوقف جميع علاقاتنا، لقد ابلغت هذه الرسالة عن طريق قنوات جانبية، وهم قلقين جدا من هذا الوضع".