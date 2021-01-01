ملتقى دعاة فلسطين ينشر أرقام هواتف للاستفسار حول أحكام الصيام

تقدم ملتقى دعاة فلسطين بالتهنئة القلبية الحارة لشعبنا الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ونشر الملتقى أرقام هواتف السادة المشايخ والدعاة للتواصل معهم للإجابة عن الاستفسارات والاسئلة المتعلقة بفقه وأحكام الصيام في ظل جائحة كورونا.
أصحاب الفضيلة الدعاة:
الشيخ/د. عماد حمتو 0592111741
الشيخ / عمر فورة 0598910187
الشيخ/ د. طاهر لولو 0599333094
الشيخ/ د. سلمان السعودي 0597786021
الشيخ/ د. سميح حجاج 0592607778
الشيخ/ د. أيمن حماد 0599219421
الشيخ/ د. نمر أبو عون 0599691538
الشيخ/ د. خالد خطاب 0599217800
الشيخ / هاني لافي 0597555596
الشيخ/ د. صالح الكاشف 0598295199
الشيخ/د. محمود عيسى 0599596574
الشيخ/د. عبد الجواد الأسطل 0592521210
الشيخ/ د. عدنان ضاهر 0599621219
الشيخ/د. أسامة عبد الرازق 0592355490
الشيخ / أحمد حبيب 0592871387