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ملتقى دعاة فلسطين ينشر أرقام هواتف للاستفسار حول أحكام الصيام

الأحد 11 أبريل 2021 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملتقى دعاة فلسطين ينشر أرقام هواتف للاستفسار حول أحكام الصيام



غزة /سما/

تقدم ملتقى دعاة فلسطين بالتهنئة القلبية الحارة لشعبنا الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونشر الملتقى أرقام هواتف السادة المشايخ والدعاة للتواصل معهم للإجابة عن الاستفسارات والاسئلة المتعلقة بفقه وأحكام الصيام في ظل جائحة كورونا.

أصحاب الفضيلة الدعاة:

الشيخ/د. عماد حمتو 0592111741

الشيخ / عمر فورة 0598910187

الشيخ/ د. طاهر لولو 0599333094

الشيخ/ د. سلمان السعودي 0597786021

الشيخ/ د. سميح حجاج 0592607778

الشيخ/ د. أيمن حماد 0599219421

الشيخ/ د. نمر أبو عون 0599691538

الشيخ/ د. خالد خطاب 0599217800

الشيخ / هاني لافي 0597555596

الشيخ/ د. صالح الكاشف 0598295199

الشيخ/د. محمود عيسى 0599596574

الشيخ/د. عبد الجواد الأسطل 0592521210

الشيخ/ د. عدنان ضاهر 0599621219

الشيخ/د. أسامة عبد الرازق  0592355490

الشيخ / أحمد حبيب 0592871387

#ملتقى دعاة فلسطين #شهر رمضان #أحكام الصيام

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