نيويورك تايمز: تفاصيل جديدة حول "التنافس الملكي" في الأردن.. ودور عوض الله

وكالات

يعتقد المحقّقون الأردنيون الذين يشرفون على التحقيقات في إطار الاعتقالات التي جرت يوم السبت الماضي ضد مسؤولين حاليين وسابقين، أبرزهم رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، أنّ الأخير خطّط مع الأمير حمزة إلى إثارة جوّ من الاحتجاجات مع العشائر الساخطة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة يوم السبت، عن ثلاثة مصادر اطّلعت على التحقيقات، منها الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة (سي آي إيه)، بروس رايدل، الذي لا تزال تربطه صلات مع وكالات استخبارات في الشرق الأوسط، أن عوض الله قدّم استشارات للأمير حمزة عن كيفيّة ومواعيد تغريده على موقع "تويتر".

وجاء في التقرير:

اقتحم الأمير والجنرال الحديقة خارج قصر الأمير، ودخلوا في جدال عميق. كان الأمير يصرخ، وكان الجنرال بالكاد مسموعًا. لكن الجنرال أصدر التهديد.

"بدءًا من اليوم،" قال الجنرال، بينما تغرد الطيور في سماء المنطقة، "سيكون هناك التزام من سمو الأمير بعدم الذهاب إلى هذه المناسبات الخاصة، وعدم الاختلاط بهؤلاء الأشخاص الذين لديهم أجندات خارجية وداخلية، ولتقييد الزيارات على الزيارات العائلية ".

رد الأمير حمزة بن حسين بشراسة. "ما هذا الكلام؟ ماذا قلت؟ " صاح في اللواء يوسف الحنيطي قائد الجيش الأردني. "أخبرني ألا أخرج وألتقي بالناس؟ عدم الاختلاط بالناس؟ سيدي، من فضلك ".

وهكذا بدأت، في حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الماضي، واحدة من أكثر الحلقات اضطرابًا في تاريخ الأردن الحديث. لقد أفسد سمعة النظام الملكي الأردني في التكتم، وأفسد صورة البلاد باعتبارها معقلًا للاستقرار في منطقة مزقتها الاضطرابات.

كما سلط الضوء على التوترات الاجتماعية العميقة، بما في ذلك داخل الهياكل القبلية التي تأسس عليها العقد الاجتماعي الأردني. وكانت هناك نفحة من التدخل السعودي أيضًا.

المشاحنات على القصر هي فكرة مهيمنة أردنية - لكنها ليست كذلك للجمهور.

وقال المحلل السياسي الأردني عامر السبايلة، "إنها المرة الأولى في تاريخ الأردن، يحدث شيء على هذا المستوى".

بحلول الليل، اتهم الأمير حمزة من قبل الحكومة بدعم مؤامرة مدعومة من الخارج "تستهدف أمن واستقرار الأمة" دون ذكر محدد للانقلاب. وكان ثمانية عشر من مساعديهم وشركائهم المزعومين رهن الاعتقال، بمن فيهم باسم عوض الله، وهو أحد كبار رجال البلاط الأردني السابق الذي يقدم الآن المشورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

يعتقد المحققون الأردنيون أن الأمير حمزة والسيد عوض الله كانا يأملان في إثارة الاضطرابات في الشوارع، وفقًا لثلاثة أشخاص تم اطلاعهم على التحقيق، بما في ذلك بروس ريدل، وهو ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية على اتصال بوكالات المخابرات في الشرق الأوسط.

بعد زيارة الجنرال الحنيطي، التي حصلت صحيفة نيويورك تايمز على تسجيل لها، وُضع الأمير حمزة في شكل فضفاض من الإقامة الجبرية. ومن قصره، نقل مقاطع فيديو ومذكرات صوتية ينفي فيها التورط في أي مؤامرة، لكنه يتهم الحكومة بالفساد وعدم الكفاءة والاستبداد.

تصر الحكومة الآن على أن الأمير حمزة لم يكن على وشك القيام بانقلاب. ولم تكن هناك تحركات غير نظامية للقوات يوم السبت تشير إلى انقلاب وشيك.

بعد يومين فقط، وقعت الأمير حمزة إلكتروني البيعة للملك عبد الله الثاني، مؤلفاته القديمة الشقيق. ولم يسمع عنه أي خبر منذ ذلك الحين، وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه بشأن مأزقه يوم الجمعة.

يوم الأربعاء، أعلن الملك أن "فتنة الأمير قد قُضت في مهدها"، مدعيا أن الأمير كان بأمان في قصره، تحت حماية الملك. وطوال الأسبوع، لم يكن هناك شك في ولاء الجيش للملك عبد الله.

قال الجنرال الحنيطي للأمير بلطف يوم السبت: "أرجوك". "حافظ على توحيد العائلة المالكة."

ومع ذلك، فإن شعور الجنرال بأنه مضطر للقيام بمثل هذا التدخل سلط الضوء على أوجه عدم الأمان ونقاط الضعف في دولة اعتبرها الكثيرون مستقرة كما هي الحال في الشرق الأوسط.

قال خالد رمضان، النائب المخضرم السابق، "إن أهم ما استخلصته من هذا الحدث هو أنه أظهر هشاشة هذا البلد". "اهتزت فكرة الأمن والسلامة. لقد خلق نوعا جديدا من القلق في أذهان الأردنيين ".

محصورة بين سوريا والعراق وإسرائيل والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، يُنظر إلى المملكة الأردنية بشكل عام على أنها جيب للهدوء داخل منطقة غير مستقرة. ينظر الحلفاء الغربيون إلى البلاد على أنها شريك رئيسي في الحملات ضد الجماعات المتطرفة. وهو عملياً معسكر عسكري غربي، ولا سيما للقوات الأمريكية. منطقة عازلة ضد الهجمات على إسرائيل. ولاعب في الدبلوماسية الإسرائيلية الفلسطينية. اتصل كل من الرئيس جوزيف آر بايدن ووزير الخارجية أنطوني ج. بلينكن بالملك الأسبوع الماضي في إشارة إلى الدعم.

تاريخيًا، اعتُبرت قبضة العائلة المالكة على السلطة قوية، مدعومة بإسقاطها للتماسك الداخلي والتفاهم بين الملكية والقبائل الأردنية.

لكن من خلال انتقاده لأخيه غير الشقيق والعلل الحكومية المتصورة، فإن مقاطع الفيديو والتسجيلات وغيرها من المناورات التي قام بها الأمير حمزة لا تؤكد فقط على التوتر الكامن داخل النظام الملكي. كما أنها تعكس تلاشي النفوذ القبلي، فضلاً عن الإحباط الاجتماعي الأوسع من الفساد والقيود المفروضة على الحريات.

عندما تأسست الدولة الأردنية عام 1921، كانت قائمة على اتفاق بين العائلة المالكة الهاشمية والقبائل البدوية التي جابت المنطقة. من أجل دعمهم، أعطى النظام الملكي تلك القبائل الأرض والنفوذ داخل جهاز الدولة.

لكن منذ تسعينيات القرن الماضي، خصخصت الحكومة جزءًا كبيرًا من الاقتصاد، وباعت أصول الدولة وغيرت مؤسسات الدولة. قوض هذا التحول الدور القبلي وزاد الحرمان الاقتصادي بين القبائل الريفية.

قال هشام المجالي، مستشار أعمال، وشيخ من قبيلة المجالي، وابن عم أحد مساعدي الأمير: "يبدو الأمر كما لو أن الأشخاص الذين يتخذون القرارات لا يفهمون حقًا تقاليدنا وطريقة تفكيرنا".

كان التوتر بين الأمير والملك مرتبطًا جزئيًا بكيفية تحول الأمير حمزة ضمنيًا إلى حامل لواء أولئك الذين تركوا مهمشين أو محبطين.

في السنوات الأخيرة، تحدث الأمير حمزة ضد الفساد رفيع المستوى، وهي قضية يربطها الجمهور بالخصخصة. وزار زعماء القبائل وحضر المناسبات القبلية، التي اعتُبرت محاولة استفزازية لإثارة الإحباط القبلي والاستياء الاجتماعي.

قال النائب السابق السيد رمضان: "لم يخلق هذه المظالم". "لقد استغلهم."

لكن قبل أن يعيد الأمير حمزة اختراع نفسه كناقد للحكومة، كان مثالاً لأحد المطلعين على القصر. بعد أن ورث الملك عبد الله العرش عام 1999 عن والدهما الملك حسين، عين الأمير حمزة ولياً للعهد وخليفاً له.

والملك عبد الله (59 عاما) هو الابن الأكبر للأميرة منى زوجة الحسين الثانية المولودة في بريطانيا. الأمير حمزة، 41 عامًا، هو الابن الأكبر للملكة نور، زوجة حسين الرابعة المولودة في الولايات المتحدة.

تلقى كلا الرجلين تعليمهما في Harrow، وهي مدرسة بريطانية نخبوية، وفي Sandhurst ، أكاديمية تدريب الضباط البريطانية.

لكن مساراتهم تباعدت في عام 2004، عندما أقال الملك عبد الله أخيه غير الشقيق من منصب ولي العهد - واستبدله لاحقًا بابنه الأمير حسين ، البالغ من العمر الآن 26 عامًا.

وأصاب القرار الأمير حمزة، بحسب مسؤولين أردنيين. كان يُعتبر من المفضلين لدى الملك حسين، وخطيب أكثر مصقولًا وعقلًا أكاديميًا أكثر من الملك عبد الله، وتم إعداده عندما كان مراهقًا على العرش. وفجأة طُرد من دائرة النفوذ وأخذ دورًا جديدًا.

في وقت من الأوقات، طلب من أخيه غير الشقيق أن يكون القائد العام للقوات المسلحة، وهو الطلب الذي رفضه الملك عبد الله ، وفقًا لشخص مطلع على المحادثة.

تدريجيا، أصبح الأمير حمزة أقل حذرًا بشأن إحباطاته. وبالتغريد الانتقادات الاستفزازية لسياسة الحكومة، داعيا الى "العمل الحقيقي ضد تنتشر مكان أخذ الفساد".

وتنهد على تويتر في 2018: "يا بلدي".

بغض النظر عما إذا كان الأمير صادقًا، فإن الإحباطات العامة التي كان يحاول توجيهها كانت حقيقية.

منذ عام 2015، تراجع الأردن بمقدار 15 مرتبة في المؤشر العالمي الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة مراقبة لمكافحة الفساد، من 45 إلى 60. هذا العام، قالت منظمة فريدوم هاوس، وهي مجموعة مناصرة للديمقراطية، إن المجتمع الأردني لم يعد حراً، بعد أن حكمت عليه سابقاً "مجاني جزئيًا".

عند التحدث بشكل خاص عن القضايا الحساسة، يترك بعض الأردنيين هواتفهم في مكان آخر لتجنب المراقبة. في الأسبوع الماضي، صدر أمر حظر النشر لفترة وجيزة بمنع الكتابة عن الأمير حمزة.

إهانة الملك ممنوعة. تم حظر Clubhouse، وهي شبكة وسائط اجتماعية جديدة، مؤخرًا. في العام الماضي، اعتقلت الحكومة مئات المعلمين الذين احتجوا من أجل مزايا أفضل.

شكلت اجتماعات الأمير حمزة مع الناس الغاضبين من الحكومة الخلفية الفورية للمواجهة يوم السبت الماضي. في الشهر الماضي، زار أقارب ضحايا حادث في جناح فيروس كورونا - وهي لفتة اعتُبرت استفزازية بشكل خاص للقصر، لأنها أضافت ثقله الأميري إلى شكاواهم.

وأدى ذلك إلى زيارة اللواء الحنيطي لقصره وإلى مطالبة اللواء الأمير بقبول الإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع.

قال له الجنرال: سيدي، لقد تجاوزت الخطوط الحمراء.

في الوقت نفسه، ألقى عملاء المخابرات القبض على 18 من مساعدي الأمير وزملائه المزعومين، بطريقة درامية في بعض الأحيان.

في وادي نهر الأردن، اعتقل ياسر المجالي، رئيس أركان الأمير، بحسب اثنين من أقاربه.

على بعد أميال قليلة، تم اعتقال ابن عم المجالي، الشيخ سمير المجالي ، من الشارع ، على حد قول أحد الأقارب.

بالنسبة لأفراد قبيلة المجالي، بدت الاعتقالات غير مبررة وغير لائقة. وقالوا إن ياسر المجالي كان يتعافى في المنزل من نوبة قلبية وإصابة بفيروس كورونا بينما التقى سمير المجالي الأمير عدة مرات لتناول طعام الغداء.

قال هشام المجالي: "القبائل تحمي الجميع دائمًا". "وأنت تأتي إلى بيوتنا وتنتهكنا هكذا؟ هذا غير مقبول على الإطلاق ".

وبررت الحكومة هذه الخطوات بالقول إنهم كانوا يخططون لتقويض استقرار البلاد.

وفقًا للأشخاص الثلاثة الذين تم اطلاعهم على التحقيق الذي أجرته المخابرات الأردنية، فقد تآمر الأمير حمزة والسيد عوض الله، الرئيس السابق للديوان الملكي الأردني الذي يقدم الآن المشورة لولي العهد السعودي، مع القبائل الساخطين لإثارة جو من الاضطرابات.

قال الأشخاص الثلاثة إن السيد عوض الله كان قد نصح الأمير بكيفية ومتى يغرد على تويتر. كما أطلع السيد عوض الله شخصيات معارضة في الخارج، وكذلك أشخاص في المملكة العربية السعودية، على حد قول أحد الأشخاص.

في الأيام الأخيرة، أصدرت الحكومة السعودية بيانات قوية لدعم الملك عبد الله. لكن وفقًا للأشخاص الثلاثة الذين تم اطلاعهم على الأمر، طلب وفد سعودي إلى عمان الأسبوع الماضي إطلاق سراح السيد عوض الله.

وعبر الأردنيون عن دهشتهم من أي علاقة بين الأمير والسيد عوض الله المتهم بنفس الفساد الذي يهاجمه الأمير.

لكن آخرين يقولون إن أحداث الأيام الماضية قد تكون منحت الأمير حمزة منصة أكبر بكثير.

وقال المحلل السياسي عامر السبايلة "لا يمكنك القول إن حمزة خرج من المشهد السياسي". "الآن هو حقيقة يجب عليك التعامل معها."