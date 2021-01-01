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صحة غزة تكشف آخر تطورات الحالة الوبائية: اللقاحات قليلة جداً وذروة انتشار كورونا في هذه الفترة..

السبت 10 أبريل 2021 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تكشف آخر تطورات الحالة الوبائية: اللقاحات قليلة جداً وذروة انتشار كورونا في هذه الفترة..



غزة / سما /

قال مدير وحدة مكافحة العدوى والسلامة في وزارة الصحة د. رامي العبادلة، مساء يوم السبت، إنّ "بين 15 إلى 25% من إجمالي المصابين لا تظهر عليهم أعراض، وهم يمثلون ربع المصابين ومعظمهم من الأطفال والشباب على عكس كبار السن".

وأضاف العبادلة في تصريحات لإذاعة صوت القدس، أنّ هناك زيادة في أعداد الإصابات الحرجة والخطيرة، والعدد يعتمد على المصابين الذين أجروا فحوصات، متوقعاً أن تكون ذروة الإصابات حتى 20 أبريل، وتبقى هذه توقعات حتى اللحظات.

وتابع: "أي إجراءات يجب أن يمر عليها 14 يوم على الأقل حتى تظهر النتائج، كلما امتد وقت الإصابة يكون نسبة الإيجابي أعلى، وكلما كان تاريخ الإصابة حديثاً تكون دقة الفحص أقل".

وأشار إلى أنّ العينات التي يتم الحصول عليها نقوم بحفظها، وتم التوجيه بضرورة الفحص السريع والتأخير كان بسبب خلل فني وتم تجاوزه، لافتاً إلى أنّه تم اقتصار العينات على كبار السن أو الذين ظهرت عليهم الأعراض المرضية.

وأردف: "اللقاحات باتت قليلة جداً وأصبح وفق الأولويات، ومن حصل على الجرعة الأولى سيحصل على الثانية، ونحن بانتظار وصول دفعات جديدة من اللقاحات أواخر الشهر الجاري".

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